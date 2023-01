Ani příznivý ekonomický mix neodvrátil výběr zisků na Wall Street

Americké trhy si prošly výběrem zisků, když Nasdaq přerušil dokonce sedmidenní rally. Ačkoliv Nasdaq odepsal 1,24 %, od začátku roku si pořád drží velice slušný více než 4% zisk. Index S&P 500 v úvodu rostl o více než 0,5 %, ale ani napodruhé neuspěl při pokusu o udržení se nad důležitou technickou hranicí 4000 bodů, když odepsal 1,8 %. Jeho 200denní klouzavý průměr se nachází na 3975 bodech a nad tímto významným průměrem se nedokázal rozhodněji udržet od dubna 2022. Rozhodné proražení a udržení se nad tímto průměrem mnoho technických analytiků považuje za silný nákupní signál.



Dnešní den byl poměrně bohatý na makrodata, když tím nejsledovanějším byl index cen průmyslových výrobců PPI, který v prosinci dále výrazně zpomalil na 6,2 % z 7,3 %, zatímco analytici očekávali zpomaleni na 6,8 %. Už ne tak příznivě vyzněly maloobchodní tržby, které v minulém měsíci poklesly rychleji, než se čekalo, a do třetice větší než očekávané zpomalení zaznamenala i průmyslová výroba. Takový mix čísel (zpomalující inflace ve spojení se slabšími makroekonomickými čísly) byl v posledních měsících pro akcie extrémně pozitivní, avšak dnes optimismus po makrodatech celkem rychle vyprchal. Investory po sérii růstů v úvodu roku dnes nedokázal potěšit ani vývoj na dluhopisovém trhu, kde došlo k dalšímu poklesu výnosů. Výnosy u amerických desetiletých vládních dluhopisů se propadly až na 3,37 %, což je nejnižší úroveň od září minulého roku. Z toho musí mít pěkně zamotanou hlavu představitelé Fedu, kteří se snaží směřovat sazby spíše k úrovni 5 %.



Budeme si muset počkat na to, zda dnešní akciový pokles byl jen nevinným výběrem zisků, nebo signálem obratu po optimistickém vstupu do nového roku. Další směr trhu nám mohou napovědět následující korporátní čísla, když zítra své hospodářské výsledky za 4Q představí například , nebo také .