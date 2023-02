Na Wall Street se vybírala část letošních tučných zisků

Americké akciové trhy prošly prudkým výběrem zisků, když hlavní indexy na Wall Street odevzdaly většinu zisků z předešlého dne. Po strmém růstu v minulém týdnu, kdy si Nasdaq připsal již pátý růstový týden v řadě, se přece jen na trhu objevují prodejci realizující své letošní zisky. Nasdaq 100 si od začátku roku připsal již 14 %, zatímco S&P 500 posílil přibližně o 7 %. Co se týče makrodat byl dnešní den celkem nezajímavý a nic zásadního nás již nečeká ani do konce tohoto týdne. Za zmínku dnes stojí pouze komentáře dvou zástupců Fedu, kteří se shodli na potřebě dalšího utahování měnové politiky. John Williams ale zároveň uvedl, že tržní očekávání v podobě dvou posledních zbývajících zvýšení sazeb se zdají být rozumná. Investoři už tak mohou začít pomalu vyhlížet klíčová čísla ohledně inflace, když přesně za týden nás čeká zveřejnění indexu CPI v USA za leden.



Na korporátní úrovni se dnes to hlavní odehrávalo v technologickém sektoru, když u vlastníka společnosti Google se objevily obavy, že jeho nový produkt v oblasti umělé inteligence chatbot Bard by mohl přinášet nepřesné údaje. Akcie společnosti Alphabet se tak propadly nejvíce od konce minulého října, když odepsaly přes 7 %. Výsledková sezona se nám pomalu ale jistě blíží ke konci, když po zavření trhu reportuje své čtvrtletní výsledky mediální gigant . Jeho poslední čtvrtletní report v listopadu přinesl investorům negativní šok a 13% propad akcií. Společnost tak dnes má co napravovat. Již sedmý růst v řadě si připsaly akcie společnosti Uber, která dnes potěšila investory svými výsledky za 4Q i výhledem na další období.