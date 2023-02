Nasdaq Composite odevzdal 0,61 %, Lyft -36,47 %

Páteční obchodní seance pouze potvrdila změnu trendu v obchodování, kdy akcie technologického indexu přerušily vítěznou sérii, která spočívala v kladně obchodovaném týdnu. Nasdaq Composite odepsal 102 b., což z pohledu týdne znamená ztrátu více jak 2 %.



Jedním ze slabších členů technologického indexu byly akcie Lyft, tedy společnosti zabývající se spolujízdou v Severní Americe. Důvodem 36% poklesu byl chabý report z tohoto týdne, současně otázky regulátora k zisku z předešlého roku či několik downgradů od analytických domů, LYFT US -36,47 %, UBER US -4,57 %.



Silná data z amerického trhu práce z předchozího týdne či ne úplně přesvědčivý úterní komentář předsedy FED jsou taktéž důvody silnějšího amerického dolaru či nejvyšší úrovně výnosů 10ti letého amerického státního dluhopisu, a to od 6.1.2023.



Propad se nevyhnul ani akciím polovodičového sektoru, jenž komentáře k následujícímu posunu základní úrokové sazby v březnu o dalších 0,25 % směrem do pásma 4,75 %-5,00 %, ale především potřeba či nutnost tyto sazby udržet po delší dobu na této úrovni. Nejvýrazněji se propadly akcie , které odepsaly 4,80 %, AMD US –2,08 %, INTC +0,25 %, MU US -0,60 %.



Ceny ropy WTI či severomořského Brentu vzrostly cca. o 2 %. Příčina tohoto růstu spočívá v omezení produkce ruské ropy, kterou zasáhly cenové stropy G7, WTI 79,82 USD/barel, Brent 86,50 USD/barel.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,5 % (33.869 b.), S&P 500 o 0,2 % (4.090 b.) a technologický Nasdaq Composite oslabil o 0,6 % (11.718 b.).