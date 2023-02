Akcie odolávají horším vyhlídkám pro sazby

Po včerejších inflačních číslech ze zámoří se do centra pozornosti dostává opět Fed a jeho reakce. Dluhopisový trh už s předstihem začal sázet na to, že cyklus utahování sazeb ještě nekončí, a samotná data ho v tom jenom utvrdila. Do července se čeká kumulativní zvýšení sazeb o 67 bazických bodů, takže se blížíme třem standardním krokům. Navíc citelně vyprchávají sázky na následnou otočku. V cenách je jedno snížení, a to až v prosinci.



Když rostoucí inflace zvedala pravděpodobnost zásahu Fedu v roce 2021, dluhopisy si toho všimly asi kvartál před akciemi. V roce 2022 se obě třídy aktiv hýbaly víceméně v tandemu, načež se cesty opět rozcházejí. Také nyní akciový trh ukazuje, že má na věci jiný názor, což z našeho pohledu znamená, že jeho reakce přijde znovu s nějakým zpožděním. Budíčkem se nestaly ani průběžné jestřábí komentáře z Fedu, které přišly včera po datech a které potvrzují, že je třeba počítat ještě s několikerým navýšením úrokových sazeb. Akcie tyto signály přecházejí a daří se jim to také dnes dopoledne, kdy v kontinentální Evropě sledujeme růst kolem půl procenta. Americké futures však naznačují menší pokles na Wall Street.



Během odpoledne dostaneme údaje o lednovém vývoji amerických maloobchodních tržeb a vyjde také Empire State Manufacturing index sledující průmyslovou aktivitu v newyorské oblasti. V prvním případě se dá čekat pěkně vypadající růst, který podpoří jak nízká prosincová srovnávací základna, tak vyšší ceny v lednu. V druhém případě asi dostaneme další důkaz útlumu v průmyslu, ovšem signály tohoto typu dokázali investoři v minulých případech přecházet. Dohromady by tak dnešní čísla mohla podpořit myšlenku odolnosti ekonomiky postavené na silném spotřebiteli. Z druhé strany je to samé pochopitelně argumentem pro tvrdší měnovou politiku.



Dluhopisové výnosy mají dopoledne tendenci klesat, ovšem jen drobně. Eurodolar si včera nakonec vybral směr dolů, nejde však o velký propad. Dnes se kurz nachází u 1,0725. Ztráty dnes registruje ropa či zlato. Koruna se na páru s eurem prakticky nehýbe a drží včerejší nevelké zisky.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:39 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7019 -0.0293 23.7413 23.6349 CZK/USD 22.0925 0.0453 22.1665 22.0115 HUF/EUR 378.5900 -0.0924 379.3659 377.3952 PLN/EUR 4.7626 -0.2543 4.7796 4.7516

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3407 0.1494 7.3460 7.3142 JPY/EUR 142.9925 0.0896 143.1858 142.6920 JPY/USD 133.2710 0.1518 133.4790 133.2010

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8868 0.5449 0.8874 0.8815 CHF/EUR 0.9900 0.0708 0.9911 0.9889 NOK/EUR 10.9138 0.4154 10.9635 10.8700 SEK/EUR 11.1394 0.1380 11.1840 11.1386 USD/EUR 1.0729 -0.0559 1.0729 1.0700

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4459 1.0121 1.4507 1.4306 CAD/USD 1.3393 0.4093 1.3402 1.3335