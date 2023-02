Negativní start Wall Street určuje odpolední vývoj trhů

Nová evropská data ukázala, že slábnoucí průmysl se co do aktivity rozchází s expandujícími službami. Na trhy to nemělo výrazný vliv, akcie se zhouply dolů spíše v rámci opatrnosti při projevu prezidenta Putina. Ten dál žene Rusy do války, pozastavil účast na dohodě Nový START, ale obavy z podstatného vyhrocení se nenaplnily, trhy toto riziko setřásly a úvodní ztráty se jaly nahrazovat. Další menší pohyb dolů v Evropě přichází po otevření Wall Street a citelném nárůstu výnosů.



Dluhopisové výnosy se posouvají nahoru v zámoří asi o 10 a v Německu o 6 bps. Tento vývoj nás znovu vrací k otázce úrokových sazeb a obavám, kam až silný trh práce a odolný růst cen dotlačí hlavní centrální banky. Akcie na Wall Street od začátku registrují pokles asi o 1,5 pct (S&P 500), zatímco v Evropě sledujeme ztráty jen o několik desetin procenta.



Eurodolar během dne postupně klesal, načež se ale později vrací na 1,0685, tedy zhruba včerejší úroveň. Podobné je to s českou korunou, které se také podařilo nahradit intradenní ztráty na páru s eurem i dolarem. Ropa za dnešek míří dolů.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:13 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7353 0.0564 23.7743 23.7118 CZK/USD 22.2355 0.1689 22.3240 22.1825 HUF/EUR 382.6488 -0.0370 385.6384 381.3033 PLN/EUR 4.7491 0.1484 4.7564 4.7386

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.3372 0.1573 7.3582 7.3127 JPY/EUR 143.9300 0.3080 144.1635 143.3680 JPY/USD 134.8455 0.4458 135.2280 134.4500

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8806 -0.7992 0.8888 0.8792 CHF/EUR 0.9890 0.1620 0.9903 0.9848 NOK/EUR 10.9674 0.2317 10.9882 10.9335 SEK/EUR 11.0327 -0.1904 11.0915 10.9880 USD/EUR 1.0673 -0.1427 1.0697 1.0645

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4552 0.5530 1.4588 1.4455 CAD/USD 1.3509 0.4252 1.3529 1.3444