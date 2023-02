Fed zveřejní zápis z posledního zasedání a futures jsou dnes červené

Vztahy Číny a Ruska jsou pevné jako skála, Fed zveřejní zápis z posledního zasedání a McKinsey plánuje zrušit asi 2000 pracovních míst. Evropské futures jsou dnes v červeném.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 -0,3 %, FTSE 100 -0,4 % a DAX -0,3 %.

Nejvyšší čínský diplomat Wang Yi řekl, že vztahy s Ruskem jsou „pevné jako skála“, i když se Čína snaží vykreslit sebe samu jako neutrálního aktéra, který může zprostředkovat mír na Ukrajině. Na úterním setkání s tajemníkem ruské bezpečnostní rady Nikolajem Patruševem Wang řekl, že Čína se snaží „podporovat vzájemně výhodnou spolupráci ve všech oblastech“. Ve středu se má setkat s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Wangova návštěva v Moskvě, zhruba rok poté, co ruský vůdce Vladimir Putin nařídil rozsáhlou invazi na Ukrajinu, ukazuje, že Čína nemá v úmyslu opustit svého věrného diplomatického partnera.



Představitelé Fedu by mohli objasnit, kolik politiků bylo pro větší zvýšení úrokových sazeb na minulém zasedání i v budoucnu. Zápis by mohl nabídnout pohled na to, zda dva jestřábí tvůrci politik, prezidentka Clevelandského Fedu Loretta Mester a prezident Fedu St. Louis James Bullard, byli jediní, kdo chtěl zvýšit sazby o dalších 50 bps.



McKinsey plánuje zrušit asi 2000 pracovních míst, což značí jedno z největších kol propouštění poradenského giganta vůbec. V rámci plánu nazvaném Project Magnolia vedení doufá, že pomůže zachovat kompenzační fond pro své partnery. Očekává se, že plán dokončí v nadcházejících týdnech a konečný počet pracovních míst, která mají být zrušena, se může ještě změnit.



Evropská unie letos v zimě snížila poptávku po plynu o téměř pětinu, čímž překonala svůj dobrovolný 15% cíl. Spotřeba unie mezi srpnem a lednem byla podle údajů zveřejněných v úterý Eurostatem 19 % pod průměrem předchozích pěti let. Největší pokles zaznamenalo Finsko, které snížilo spotřebu o více než na polovinu, naopak poptávka rostla pouze na Maltě a na Slovensku. Data neukazují, do jaké míry byl pokles způsoben vysokými cenami nebo mírnou zimou.