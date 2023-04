Před prodlouženým víkendem převládá opatrnost, obchoduje se smíšeně

Hlavní finanční trhy jsou opatrné, a zatímco v Evropě převládá na akciích růst, Amerika naopak mírně klesá. Přes procento přidávají například burzy v Londýně nebo Milánu, S&P 500 je naopak pár desetin v červeném. Dluhopisové výnosy se dnes hýbou nevýrazně, eurodolar se odpoledne lehce zvedá k 1,0925. Koruna se posunula vůči euru na 23,40.

Nejistota plyne z toho, že zítra při zavřených trzích vyjdou klíčová data z amerického trhu práce. Měla by podle odhadů vykázat lehké ochlazení, přičemž ale dosavadní indikace míří směrem dolů. To znamená, že zaměstnanost by mohla zpomalit o něco víc, než s čím počítá aktuální konsensus. Byl by to další signál, že netřeba měnovou politiku utahovat dál, zároveň ale i náznak možného směřování do recese. Problém by teoreticky nastal i v případě, že by data výrazně překvapila svou silou, která by šla proti současnému nastavení trhů a narušila představy o zvládnuté inflaci.

Týdenní žádosti o dávky v nezaměstnanosti vyšly překvapivě vysoké (228 k), a hlavně došlo k výrazné revizi minulého týdne (246 k). Sice jde o úpravu metodiky, ale i po přepočítání vypadá trend už směrem vzhůru, což si zaslouží varování. Na druhou stranu to nevypadá, že by se tržní hráči novými daty příliš stresovali. Pomáhat mohou slova Jamese Bullarda z Fedu, jinak velkého jestřába, který namísto dalšího zvedání sazeb akcentoval příznivý vliv nižších výnosů na ekonomiku a uklidnění bankovního sektoru.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:31 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.3993 -0.1028 23.4553 23.3796 CZK/USD 21.4230 -0.2491 21.5395 21.4050 HUF/EUR 375.5483 -0.2247 377.6000 375.3100 PLN/EUR 4.6857 -0.0236 4.6953 4.6817

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5101 0.0928 7.5144 7.4835 JPY/EUR 143.7795 0.4352 144.0059 142.8900 JPY/USD 131.6835 0.2825 131.8870 131.1820

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8781 0.3359 0.8787 0.8739 CHF/EUR 0.9878 -0.0395 0.9896 0.9850 NOK/EUR 11.4050 0.2193 11.4196 11.3588 SEK/EUR 11.3877 0.7021 11.4057 11.3499 USD/EUR 1.0922 0.1467 1.0928 1.0886

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4999 0.7800 1.5031 1.4865 CAD/USD 1.3486 0.1861 1.3504 1.3447