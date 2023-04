Amerika v červeném. Skvělé bankovní výsledky nestrhly zbytek trhu

Čísla, která dodaly velké americké banky za první čtvrtletí, jsou celkově pěkná. V čele kráčí , jejíž akcie přidávají přes 7 procent. Bankovní sektor je přesto osamocen, co se týče dnešního růstu na amerických trzích, a hlavní zdejší indexy ztrácejí několik desetin procenta. Evropa je na tom lépe, když DAX , FTSE 100 či CAC 40 se naopak drží pár desetin procent v zeleném.



Akcioví investoři jako by si dnes všimli, že do cen pevně úročených aktiv se stále více zapracovává očekávané zvýšení sazeb Fedu, a jali se korigovat své včerejší nadšení. Květnové zvýšení o 25 bps je v trhu už skoro ze sta procent. Dílčí důvody k tomuto posunu v dnešních zprávách najdeme, ale žádný není úplně zásadní.



Nová data nebyla nějak silná, rozhodně ne v případě maloobchodních tržeb, které v březnu spadly o procento, tedy více, než se čekalo. Ani při pohledu do struktury a odhlédnutí od vlivu slabých prodejů pohonných hmot čísla nevypadají o moc lépe a naznačují postupné chřadnutí poptávky po velmi silném lednu. První kvartál právě díky lednu vypadá dobře, ale vyhlídky už tolik ne.



Komentáře z Fedu, které na informačních terminálech vybíhaly zhruba ve stejné době, potvrzují nejednotný názor bankéřů na měnovou politiku. Austan Goolsbee se drží svého holubičího postoje, utažení za Fed podle něj mohou odpracovat přísnější úvěrové podmínky a vyšší sazby se projeví se zpožděním. Naproti tomu Christopher Waller zdůrazňuje, že boj s inflací není u konce a je třeba dalšího zvýšení sazeb. Podobně se dnes vyjádřil Raphael Bostic, podle nějž to chce ještě jedno zvýšení, aby Fed dosáhl požadované úrovně, kterou pak bude držet. Druhé dva komentáře dnes evidentně zapůsobily víc.



Později vyšla lepší data o americké průmyslové výrobě, ale především se v dubnovém průzkumu překvapivě ukázalo, že spotřebitelé zvedli svá inflační očekávání. Pro roční horizont je to na 4,6 z 3,6 pct. Spolu s tím také zlepšili svá očekávání i hodnocení současné situace. Výnosy dluhopisů, které stouply už odpoledne, tak upevnily své pozice a ještě něco málo přidávají. Americká 2Y splatnost je nahoře o 13 bps, delší splatnosti stejně jako výnosy v Evropě rostou méně. Dolaru se díky tomu dnes podařilo vrátit asi o půl procenta zpět a ukrojit tak z posledních výrazných ztrát.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:36 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.3232 0.2713 23.3867 23.2415 CZK/USD 21.2270 0.8097 21.2270 21.0025 HUF/EUR 373.7728 0.0689 374.9233 373.1600 PLN/EUR 4.6410 0.0656 4.6604 4.6322

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5480 -0.5233 7.6049 7.5470 JPY/EUR 146.9060 0.3049 147.0080 146.2420 JPY/USD 133.7225 0.8686 133.7310 132.1710

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8843 0.2517 0.8854 0.8818 CHF/EUR 0.9834 0.0682 0.9844 0.9811 NOK/EUR 11.4217 0.3034 11.4341 11.3708 SEK/EUR 11.3511 -0.0008 11.3824 11.3066 USD/EUR 1.0986 -0.5495 1.1075 1.0985

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4919 1.2084 1.4923 1.4704 CAD/USD 1.3375 0.2537 1.3378 1.3304