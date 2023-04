Závěr týdne nakonec vypadá pro akcie dobře, daří se i dluhopisům

Začátek pátečního obchodování vypadal spíše na korekci včerejšího výrazného optimismu, ale nakonec se nálada na hlavních trzích znovu přetáčí pozitivním směrem a hlavní indexy se nacházejí v zeleném. Mezi nejlepšími můžeme zmínit nizozemský AEX (+0,8 pct), přičemž S&P 500 si připisuje půl procenta.



Sentiment nepokazily výsledky Amazonu, které po velkém výkyvu vzhůru stlačily akcii do červeného. Velký dopad neměla ani smíšená dopolední data z Evropy, která ukázala jak slabší růst ekonomiky eurozóny v 1Q, tak menší německou inflaci.



Je dost možné, že trhy dál těží z výsledkového optimismu, neboť sezóna se celkově odvíjí lépe, než se čekalo. Vedle toho ovšem mohou působit i z očekávání před událostmi v příštím týdnu, který bude opravdu nabitý. Slibně může vypadat jednání Fedu, které sice asi povede k dalšímu zvednutí sazeb, ale mohl by přijít i náznak, že šlo o vrchol cyklu. Ve prospěch takových představ hovoří přibývající evidence útlumu inflace. Dnešní index aktivity z Chicaga pak zvedl šanci, že se index ISM za duben zlepší, nebo alespoň nezhorší.



Krom akcií jsou na tom dnes dobře také dluhopisy, a to hlavně v Evropě, kde výnosy strmě klesají. V Německu je to o nějakých 13 bps. V zámoří jdou dolů hlavně delší splatnosti (10Y -8 bps). Eurodolar byl zprvu ještě pod tlakem, ale později odpoledne se zvedá opět směrem k 1,1050, když apetit po riziku vítězí nad nepříznivým vývojem výnosů. Koruna se na páru s eurem prakticky nehýbe.



Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:09 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.4891 0.0021 23.5143 23.4692 CZK/USD 21.2850 -0.0704 21.4230 21.2605 HUF/EUR 373.0875 -0.1136 374.4980 371.9600 PLN/EUR 4.5825 0.0785 4.5926 4.5760

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6304 -0.0546 7.6436 7.5863 JPY/EUR 150.2656 1.6907 150.4340 147.3858 JPY/USD 136.1715 1.6323 136.5310 133.3595

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8782 -0.4816 0.8841 0.8781 CHF/EUR 0.9826 -0.3862 0.9864 0.9815 NOK/EUR 11.7834 0.6526 11.8330 11.6942 SEK/EUR 11.3227 -0.2207 11.3734 11.3015 USD/EUR 1.1033 0.0549 1.1045 1.0965

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5147 0.3938 1.5209 1.5053 CAD/USD 1.3567 -0.1902 1.3668 1.3560