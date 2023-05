Investoři na Wall Street se během svátku nepouštěli do žádných větších akcí

Americké akciové trhy vstoupily do nového měsíce poklidným tempem. Není se, co divit, když drtivá většina vyspělých trhů dnes zůstala kvůli svátku zavřená, a ve středu nás navíc čeká výsledek dalšího zasedání americké centrální banky. Na makroekonomické úrovni jsme zaznamenali jediný důležitý údaj v podobě indexu ekonomické aktivity ISM v průmyslu, který se v dubnu odrazil od dna na 47,1, zatímco analytici v průměru očekávali jeho růst na 46,8 b. Hlavní indexy na Wall Street zavřely bez větších změn, když Nasdaq 100 v předešlých třech dnech přidal 4 %.



Investoři se dnes konečně dočkali rozuzlení bankovního dramatu kolem regionální banky Bank (FRC), kterou nakonec převezme bankovní gigant . Akcie na tuto zpravu reagovaly růstem o více než 2 %, zatímco obchodování s akciemi problematické FRC bylo pozastaveno. Index amerických bank KBW Bank Index sice v úvodu mírně rostl, ale nakonec odepsal přes 1,5 %.



V tomto týdnu pokračuje v plném proudu výsledková sezona, když dnešní den byl na velká jména výrazně chudší. Za zmínku stojí zveřejnění výtečných čísel společnosti ON Semicoductor, když tento výrobce polovodičů potěšil investory ziskem, tržbami i výhledem pro ziskovost v 2Q. Akcie ON přidaly přibližně 9 %, a tak přispěly k pozitivní náladě v celém polovodičovém sektoru. V rámci sektoru si další zisky připsaly i akcie společnosti , která oznámila, že nové počítače s AI obsahující její čipy se již začali dodávat zákazníkům.