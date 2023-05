ČNB nemění sazby a dál bude brzdit výkyvy koruny. Prognóza zlepšila výhled ekonomiky, ale i zvedla pro inflaci

pokračují v divadélku, 16%-7% je stále reálná sazba -9% to je boj s inflací jako prase :o), tak si dáme dalších 12 měsíců s dvojcifernou no a pokud by padla michlena na 30 za euro tak to asi ani nebudeme počítat

Mike

Lidl od zítra: Baňány 24,-, eidam 130,-, salát za dvacku, drát do svářečky za 67,-... Se holt v ČNB podívali do letáku, no :) Želvák Burzovní (Gold!)

Třeba můj zaměstnavatel s inflací bojuje a chová se vysoce zodpovědně. Mzdu mi zvednul od května o 1,9% ... evidentně nechce roztáčet inflační spirálu :-) P0LDINKA

Ani já jsem komedii s dobrým koncem nečekal. Nechápu na co tam ti kašpaři sedí a berou za to tučné prachy. Navíc si tím řídí svoje podnikání... štíreček

mě se líbilo, jak Michl prohlásil, že mají opět dvě varianty. Ta druhá varianta očekává ze zvýšeným inflačním očekáváním, ale přesto obě varianty ukazují, že budeme na cíli, možná i pod 2 %..... abc1