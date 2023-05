Americe kazí náladu spotřebitelé, kteří čekají pokračující růst cen

Evropské akciové trhy by si z pátečního obchodování mohly odnést aspoň skromné zisky. Během odpoledne se klíčové indexy drží v zeleném od pár desetin do zhruba jednoho procenta v případě FTSE MIB. Vážné následky na jejich výkonnosti nenechala ani negativní reakce amerických trhů na odpolední data.

Wall Street je na tom hůř, když hlavní indexy klesají lehce do záporu. Na obchodování se podepsala spotřebitelská důvěra za květen. Podle průzkumu Michiganské university došlo k jejímu překvapivému propadu hlavně kvůli vyhlídkám, které spotřebitelé vnímají podstatně méně optimisticky než v dubnu. Co hůř, inflační očekávání jsou oproti odhadům výš. Jednoletá očekávání klesla jen drobně a desetiletá dokonce stoupla. Jakkoli tato očekávání bývají adaptivní, tedy jsou silně ovlivněna aktuální situací, 4,5 a 3,2 pct nejsou čísla, se kterými by třeba Fed mohl být spokojen, co se týče dobré ukotvenosti u 2procentního cíle.

Na druhou stranu průzkum Michiganské university nebývá pro trhy zásadním ukazatelem a jeho efekt je obvykle velmi přechodný. Dnes se reportu zřejmě dostává více pozornosti i díky tomu, že jiné silné podněty investoři postrádají. Dluhopisové trhy reagují hlavně na inflační očekávání, a to posunem výnosů směrem vzhůru (US 2Y +7 bps). Změny na evropských trzích jsou obecně o něco menší než v zámoří. Eurodolar navazuje na svůj pokles, když pokračuje pod 1,0870.

Koruna se po úvodních ztrátách stabilizovala lehce nad 23,60 za euro. Dnes to nevypadá, že by příliš reagovala na dění na hlavních trzích. Zápis z ČNB, který podle nás dokreslil jestřábí vyznění posledního zasedání bankovní rady, neposkytl domácí měně znatelnou oporu.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:03 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.6178 0.2711 23.6349 23.5339 CZK/USD 21.7445 0.7973 21.7450 21.5380 HUF/EUR 370.2251 -0.3730 371.8900 369.4635 PLN/EUR 4.5182 -0.4886 4.5476 4.5147

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5569 -0.3961 7.5971 7.5562 JPY/EUR 146.9360 0.0466 147.4720 146.6625 JPY/USD 135.2735 0.5493 135.3250 134.6320

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8710 -0.1719 0.8732 0.8693 CHF/EUR 0.9742 -0.2289 0.9758 0.9723 NOK/EUR 11.6251 -0.2116 11.7090 11.5916 SEK/EUR 11.2672 -0.1524 11.2848 11.2246 USD/EUR 1.0862 -0.5020 1.0935 1.0860

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5035 0.7668 1.5042 1.4910 CAD/USD 1.3527 0.2891 1.3534 1.3480