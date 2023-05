Nová data dnes táhnou akciové trhy níž

Zdroj pozitivní nálady ve formě optimismu o americkém dluhovém stropu se, jak se zdá, vyčerpal. Sice je ještě třeba schválit návrh v Kongresu, přičemž dnes by mohl projít Sněmovnou reprezentantů, ale trhy to berou v podstatě jako hotovou věc. Spíše než schválení by je tak ovlivnily případné komplikace v některé z komor.



Naopak nová data obracejí pozornost k dalším tématům. V souladu s našimi očekáváními se trh začíná více zaměřovat na politiku Fedu, neboť od toho se čeká ještě jedno zvýšení sazeb. Mělo by přijít do července. Přitom po květnovém zasedání byl trh nastaven tak, že sazby už vrcholu dosáhly. A dnes očekávání dalšího utahování podpořila čísla o otevřených pracovních pozicích v zámoří. Těch za duben přibylo a celkový počet se nečekaně vrací nad 10 milionů.

Naproti tomu ale překvapivě nízko spadl index aktivity podle chicagského ISM. Ten je sice hodně volatilní, ale květnových 40,4 bodu je přece jen už hodně pod neutrální padesátkou, takže varování před celonárodním ISM to určitě je.

Krom toho na sebe upozornila Čína, a to opět slabými makročísly. Indexy nákupních manažerů za květen zaostaly za odhady. Naproti tomu pozitivní zprávou je, že v eurozóně zřejmě inflace klesá rychleji, než se čekalo. Naznačují to přibývající národní statistiky, které většinou podstřelují odhady. Dnes to bylo hlavně Německo s Francií, zatímco v Itálii naopak inflace odhady překonala.

Výnosy dluhopisů v Evropě v souladu s novými daty opět klesly, ovšem pokles sledujeme při smíšených impulsech také v zámoří. Kotace Fed funds futures naznačující očekávání o budoucích krocích Fedu se dnes ve výsledku příliš nezměnily. Trochu ale poklesla očekávaná trajektorie sazeb ECB, což odnáší euro dalším oslabením na 1,0665.

Akcie vypadají nejvíce zasažené Čínou a čísly z trhu práce. Amerika klesá o 0,8 procenta (S&P 500), zatímco v Evropě už ztráty narostly i přes 1,5 pct (DAX, CAC 40). Ropa s čínskými daty pokračuje dolů, a pokud se obavy z tamního zpomalení budou dál šířit, komodity to obecně budou mít těžké. V současném prostředí se pak nedaří ani koruně, která na páru s eurem ztrácí nad 23,75.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:05 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.7493 0.1690 23.7765 23.6749 CZK/USD 22.2695 0.8171 22.2950 22.0690 HUF/EUR 370.6392 0.1365 371.4900 369.9773 PLN/EUR 4.5344 0.0111 4.5458 4.5270

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.5801 -0.2541 7.6204 7.5743 JPY/EUR 149.0160 -0.6663 149.7760 148.8663 JPY/USD 139.7595 -0.0089 140.3370 139.3180

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8609 -0.4383 0.8641 0.8600 CHF/EUR 0.9741 0.1717 0.9747 0.9709 NOK/EUR 11.8884 -0.9651 12.0654 11.8733 SEK/EUR 11.6133 -0.4795 11.6887 11.5986 USD/EUR 1.0662 -0.6680 1.0703 1.0657

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5449 0.6952 1.5468 1.5316 CAD/USD 1.3586 -0.1103 1.3651 1.3582