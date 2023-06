Kondice akcií se odpoledne zlepšuje, hlavní indexy v plusu

Během odpoledního obchodování to vypadá, že klíčové akciové trhy překonávají nepříznivé zprávy. Indexy se vydaly výš, Evropa se přesouvá mírně do zeleného a Amerika už se po slabším úvodu také zvládla dostat do kladných hodnot. Ani v jednom případě však nejde o nic velkého, zisky indexů se vejdou do půl procenta.



Slabá německá data, eskalace na Ukrajině ani lehký pokles Applu nejsou zdrojem velkého tlaku na sentiment. Překvapivé zvýšení sazeb v Austrálii také evropské či americké trhy nerozházelo; to už měla větší vliv poznámka bývalého zástupce Fedu Richarda Claridy, že sazby dříve než příští rok klesat nezačnou.

Dluhopisové výnosy vidíme odpoledne stoupat, a to hlavně na kratších splatnostech v zámoří, přičemž nejprve výnosy musely smazat intradenní pokles. V Evropě zůstávají i přes nárůst stále pod včerejšími hodnotami. Obrat však pomáhá bankovnímu sektoru. Eurodolar za dnešek lehce klesá na 1,0690.

Spolu s akciemi se začala zvedat také ropa, která se však stále jen dotahuje na včerejší cenu. Pro korunu je dnešek lehce negativní. Proti euru se obchoduje na 23,55. Nálada ve světě je možná o něco lepší, domácí průmyslová výroba naopak za duben překvapila negativně a trh nenašel inspiraci ani v jednom.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:45 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 23.5587 -0.0168 23.5698 23.5048 CZK/USD 22.0350 0.1796 22.0815 21.9110 HUF/EUR 368.1535 -0.3083 369.6800 367.9300 PLN/EUR 4.4812 0.0546 4.4945 4.4737

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.6141 0.0329 7.6328 7.5956 JPY/EUR 149.3350 -0.1100 149.6110 148.8311 JPY/USD 139.6740 0.0838 139.9950 139.1080

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8610 -0.0662 0.8626 0.8602 CHF/EUR 0.9707 -0.0098 0.9718 0.9689 NOK/EUR 11.8476 0.1682 11.9046 11.7969 SEK/EUR 11.6644 0.2686 11.6840 11.5850 USD/EUR 1.0691 -0.2012 1.0731 1.0669

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4988 -0.8094 1.5129 1.4961 CAD/USD 1.3410 -0.2258 1.3454 1.3393