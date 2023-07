Silná makrodata poslala nahoru výnosy dluhopisů a srazila akcie

Obchodování na Wall Street dnes ovlivnila především silná makrodata z americké ekonomiky. Podle agentury ADP bylo v USA v soukromém sektoru v červnu vytvořeno 497 tisíc nových pracovních míst (odhad 225 tisíc), což je nejvyšší údaj od února 2022. Pro investory to bylo významné vodítko pro to, jak by mohla vypadat zítřejší oficiální vládní statistiky z trhu práce za minulý měsíc. O přetrvávající síle americké ekonomiky svědčí i zveřejněný index aktivity ISM ve službách, který v minulém měsíci nečekaně vzrostl na 53,9 b., zatímco analytici v průměru očekávali 51,2 b. Hlavní americké akciové indexy v návaznosti na tyto zprávy oslabily, když nejhůře si s 1% ztrátou vedl Dow Jones .



Otázkou je, proč americké akcie reagovaly na dobré zprávy z ekonomiky tak negativně. Pro odpověď se musíme podívat na vývoj sazeb a na to, jaký signál přinášejí pro Fed. Výnos desetiletých amerických vládních dluhopisů se dnes poprvé za čtyři měsíce přehoupl přes 4 %, a pokud by i zítřejší data potvrdila výraznou sílu trhu práce, byl by to jistě jestřábí signál pro další zvyšování sazeb Fedu.



Nejen u nás, ale i v zámoří řeší problém s růstem úroků u hypoték, když 30letý fix dnes vyšplhal až na 6,81 %. Stavitelé domů tak dnes byly mezi tituly, které ztrácely nejvíc. V návaznosti na úspěšný výsledek ročních zátěžových testů Fedu se přidala ke svým největším konkurentům a rovněž zvýšila svou vyplácenou dividendu. zvýšila svou čtvrtletní dividendu o 9 % na 24 centů, avšak investory to příliš nenadchlo, když její akcie odepsaly bezmála 3 %.