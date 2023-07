Již dnes WEBINÁŘ ke vstupu mmcité na burzu: odpovídá zakladatel a majoritní vlastník David Karásek

Přemýšlíte o investici do akcií designéra a výrobce městského mobiliáře mmcité? Pak se zaregistrujte na webinář Patria Finance a neváhejte se ptát! V polovině úpisu, tedy ve středu 19. července, bude zveřejněna kniha objednávek a odpoledne od 15:00 proběhne informační webinář Patria Finance pro potenciální investory. IPO budou prezentovat a na dotazy účastníků odpovídat zakladatel a majoritní vlastník David Karásek a poradce při transakci František Bostl, které praktickými informacemi o parametrech emise, stavu objednávkové knhy a jak akcie snadno online získat přes Patria Finance doprovodí zkušený makléř Martin Kycelt. Zaregistrujte na webinář Patria Finance a neváhejte se ptát!

Co se na webináři dozvíte? Několikaminutový úvod bude patřit Martinovi Kyceltovi, makléři Patria Finance, který projde základní parametry emise akcií mmcité. Za okamžik převezmou slovo zakladatel a majoritní vlastník David Karásek a poradce při transakci František Bostl, kteří Vás především detaily kolem úpisu akcií na pražské burze a budoucími záměry firmy. Po celou dobu webináře budete moci pokládat dotazy do Youtube chatu, které se vystupující budou snažit společně zodpovědět beze zbytku a bez pochybností. V okamžiku konání webináře bude odečtena a okomentována kniha objednávek probíhajícího úpisu akcií mmcité, který se překlopí do své druhé poloviny.

Společnost mmcité a.s., celosvětově uznávaný designér a výrobce městského mobiliáře, zahájila 12. července v 10:00 úpis akcií na trh START pražské burzy. mmcité nabízí investorům třetinový podíl v hodnotě 160 až 200 milionů korun. Úpis probíhá do do 26. července, akcie se pak pod tickerem MMCTE.PR začnou obchodovat na burze od 1. srpna. Společnost nabízí na trhu START pražské burzy až 1.000.000 ks nových kmenových akcií, což v případě úpisu celkového nabízeného množství představuje 1/3 z celkových až 3.000.000 ks kmenových akcií. Nabídková cena byla stanovena na 160 až 200 CZK za akcii. mmcité a.s. tak hodlá získat od nových akcionářů 160 až 200 milionů korun. Výnosy z IPO budou všechny příjmem emitenta a budou použity na investice do rozšíření výrobních kapacit. V případě úspěšného upsání všech nových akcií by transakce firmu ocenila na 480 až 600 milionů korun.

Uznávaný designer a výrobce městského mobiliáře @mmcite_ spustil úpis akcií na trhu #START @prazskaburza. Podrobnosti i jak akcie snadno online získat u Patria Finance - https://t.co/W9qKXUf5go https://t.co/CoKicPWonP prostřednictvím @PatriaCZ — Patria.cz (@PatriaCZ) July 12, 2023

„mmcité patří ve svém oboru mezi světovou špičku a vstup na pražskou burzu je tak pro nás logickým krokem,“ komentuje své rozhodnutí majoritní vlastník a zakladatel skupiny David Karásek. „Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu našeho podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže,“ doplňuje Karásek.

Klíčové dokumenty

Stránka o úpisu akcií mmcité - STARTEEPO

Analytická zpráva

Prospekt

Jak akcie mmcité získat snadno online přes Patria Finance

Zájemci o akcie mmcité mohou přes Patria Finance zadávat objednávky snadno online přímo v obchodní platformě webtrader. Nalezne je v záložce Obchodování – Primární úpisy (IPO). Nákupní pokyn se otevře klikem na N vedle názvu společnosti MMCITÉ.

Potřebujete pomoci? Makléři Patria Finance jsou Vám pro úpis akcií mmcité k dispozici na telefonním čísle +420221424424 nebo nás kontaktujte emailem na patria@patria.cz.

Upozornění pro investory:

Vymezení cílového trhu:



