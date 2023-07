Fed zvyšuje sazby na nejvyšší úrovně za 22 let. Pohne ještě trhy Powell?

Měnový výbor FOMC americké centrální banky Fed zvýšil úrokové sazby o 25 bazických bodů do pásma 5,25-5,50 procenta po té, co přerušil cyklus zvyšování úrokových sazeb na předchozím měnovém jednání. Sazby se tak dostávají na nejvyšší úrovně za posledních 22 let. Dnešní krok navazuje na sérii, během které Fed od března roku 2022 zvýšil sazby postupně o 525 bazických bodů. Šéf Fedu Jerome Powell v následných poznámkách nevyloučil další zvýšení úroků v září - bude podle něj záviset na stavu ekonomiky.

Především přetrvávající inflace stojí za rozhodnutím Fedu opětovně zvýšit sazby ve snaze přibrzdění poptávky v americké ekonomice. Ruku v ruce s tím Fed pokračuje v omezování své bilance po předchozích nákupech aktiv na trzích. To je dalším zdrojem utahování měnových podmínek v americké ekonomice a působí společně s tlakem na zpomalení inflace na útlum hospodářského růstu.

V zápise z jednání měnového výboru FOMC, ve kterém je podrobně sledován posun rétoriky, se toho tentokrát změnilo umírněně. Ekonomická aktivita podle FOMC namísto „has continued to expand“ nyní „has been expanding“. FOMC pak bude nadále vyhodnocovat nově příchozí informace. Další změnou je už jen nyní známé zvýšení sazeb místo jejich stability.

"Musíme se držet své práce. Myslíme si, že budeme muset nějakou dobu držet politiku na restriktivní úrovni. Musíme být připraveni dále zvyšovat sazby, pokud si budeme myslet, že je to vhodné," řekl dále Powell.



Americké hospodářství "neskýtá prostředí, v němž bychom byli ochotni poskytovat výhled" ohledně budoucích kroků v oblasti sazeb, dodal šéf Fedu. Centrální banka podle něj nicméně neočekává, že se americké hospodářství dostane do recese.



Powell si nemyslí, že Fed letos úrokové sazby sníží. Předpokládá, že se ekonomika vrátí do lepší rovnováhy bez větších škod. "Snižovat sazby budeme, až to bude pohodlné, a to letos nebude," řekl dále na tiskové konferenci.

Hlavní měnový pár EURUSD nepředvádí dramatické výkyvy, akcie reagovaly smíšeně, výnosy na dvouletém dluhu klesly.

