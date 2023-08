SAB Finance a.s.: Rozhodnutí představenstva SAB Finance a.s. – zvýšení základního kapitálu SAB Finance a.s. upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě

SAB Finance a.s

IČ: 24717444



Představenstvo SAB Finance a.s., IČO 247 17 444, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 16 383, rozhodlo z pověření valné hromady SAB Finance a.s. ze dne 28. června 2023 o zvýšení základního kapitálu SAB Finance a.s. upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě nejvýše o částku 183 019 212 Kč v maximálním počtu 471 699 ks o jmenovité hodnotě jedné akcie 388 Kč.

Zpráva je dostupná a zveřejněná také na webu https://www.sab.cz/pro-investory.



