Slabší data odpoledne dodala novou vzpruhu

První část dnešního dne byla na hlavních akciových trzích opatrně pozitivní s podporou obnovených nadějí na čínský stimul i nově avizovaného snížení sazeb na stávající hypotéky. Nálada však postupně uvadala. Na dluhopisech jsme pak sledovali sílící nárůst výnosů.

Obrat přišel s odpoledními daty ze zámoří, která ukázala, že nové statistiky investory opravdu zajímají. Zároveň se projevilo, že se tržní hráči momentálně hodně řeší další zvednutí sazeb Fedu a jejich setrvání na vyšší úrovni po delší dobu. Obavy z utažení měnové politiky notně opadly po statistice otevřených míst za červenec, která ukázala jejich výrazný úbytek na 8,83 milionu. Jinak řečeno, zprávy o slabém trhu práce jsou nyní pro trhy plus a to samé by mělo platit pro klíčové statistiky v pátek.

Na růst sazeb Fedu do konce letošního roku se sází méně a výnosy dluhopisů padají. Na 2Y splatnosti jsme viděli pokles až o 15 bps. Směrem dolů obrátily sice i výnosy v Evropě, ale pohyb je větší v zámoří a dolar z toho radost nemá. Jeho kurz k euru se posouvá na 1,0840.

Naopak pro akcie jde o novou vzpruhu, která se projevuje nárůstem dnešních zisků. Na čelních pozicích zůstává FTSE100 (+1,8 pct) s přispěním domácích dat a potom Nasdaq Comp. (+1,2 pct) právě díky odpolednímu dění a výnosům. Impulsu se dostalo také koruně, která se vůči euru dostává pod 24,10.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 17:01 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.1049 -0.2731 24.1773 24.0766 CZK/USD 22.2565 -0.3559 22.4025 22.2160 HUF/EUR 381.7102 -0.5153 383.7532 380.6637 PLN/EUR 4.4687 -0.0234 4.4753 4.4642

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8905 0.0090 7.9115 7.8656 JPY/EUR 158.4230 -0.0710 159.0400 158.2440 JPY/USD 146.2860 -0.1672 147.3650 146.2260

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8600 0.1712 0.8609 0.8566 CHF/EUR 0.9546 -0.1256 0.9569 0.9545 NOK/EUR 11.5531 -0.3996 11.5919 11.5490 SEK/EUR 11.8670 -0.2123 11.9023 11.8419 USD/EUR 1.0829 0.0947 1.0853 1.0782

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5523 -0.2018 1.5623 1.5485 CAD/USD 1.3599 0.0103 1.3637 1.3587