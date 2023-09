Koruna dál pod tlakem, akcie se nemají o co opřít

Po včerejším poklesu na Wall Street vidíme v Evropě převážně negativní obchodování, ale nejde o velký propad. AEX (-0,6 pct) patří svým výkonem k nejhorším, zatímco CAC40 balancuje kolem nuly. Trhy sice nejsou pod velkým tlakem, ale důvodů k odrazu nahoru také mnoho nenajdou.

Výnosy dluhopisů se drží nahoře - na amerických papírech vidíme minimální změny, zatímco evropské výnosy dopoledne lehce klesají. Eurodolar mezitím zůstává mírně nad 1,0700 a libra na páru s dolarem pokračuje dolů.

O data se těžko opřít. Čínský zahraniční obchod byl v srpnu nakonec v lepší kondici, než se čekalo, když vývoz i dovoz klesaly mírnějším tempem. Na druhou stranu rozdíl oproti očekáváním není velký a optimismus taková data nezažehnou. Tím méně se to pak podaří německým statistikám z průmyslu, kde výroba za červenec klesla a dosáhla mírně horšího výkonu, než trh předpokládal. Revize HDP eurozóny, které nás čekají ještě dopoledne, na investory zřejmě velký dojem neudělají.

Na odpoledne se chystá týdenní statistika žadatelů o dávky v nezaměstnanosti v USA. Minule byla čísla překvapivě nízká, ale zapadla mezi jinými zprávami. Pokud se budou nízké hodnoty opakovat i tentokrát, mohou na současném trhu podpořit obavy z jestřábího Fedu. A komentáře z americké centrální banky budou přesně tím, na co se investoři zaměří později odpoledne a večer. Na programu je hned pět vystoupení. Vzhledem k úrovni výnosů i reakci na včerejší silnější ekonomická data asi není nutné dodávat, že by trhy nebyly úplně nadšené, pokud by příliš často slyšely o možnosti dalšího zvedání sazeb a o dlouhém setrvávání na vrcholu.

Česká koruna dál oslabuje poměrně vysokým tempem. Vůči euru se obchoduje na 24,37. Domácí data o maloobchodu překonala odhady, ale pouze trochu otupila negativní dojem z výkonu průmyslu. Pro korunu zůstává nepříznivá nálada a vyšší výnosy ve světě, posilování dolaru a také včerejší signál z Polska, kde došlo k překvapivě výraznému snížení úrokových sazeb. Také ČNB se totiž dostává do období, kdy o snižování začne postupně debatovat.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:57 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.3712 0.4073 24.3969 24.2677 CZK/USD 22.7460 0.5104 22.7690 22.6270 HUF/EUR 390.7043 0.3405 391.8507 389.1962 PLN/EUR 4.5939 0.5352 4.5977 4.5737

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8495 0.0217 7.8536 7.8360 JPY/EUR 157.9755 -0.2182 158.1980 157.8440 JPY/USD 147.4580 -0.1091 147.8740 147.3650

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8589 0.1399 0.8597 0.8573 CHF/EUR 0.9555 -0.0209 0.9566 0.9550 NOK/EUR 11.4950 -0.0417 11.5198 11.4708 SEK/EUR 11.9056 -0.0684 11.9308 11.8941 USD/EUR 1.0713 -0.1119 1.0732 1.0708

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5657 -0.0470 1.5721 1.5640 CAD/USD 1.3642 0.0345 1.3655 1.3632