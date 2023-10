Akcie na Wall Street rostly třetím dnem v řadě

Americké akciové trhy pokračovaly ve spanilé jízdě a index S&P 500 si připsal již třetí růst v řadě, což se mu povedlo poprvé od konce srpna. Tento pozitivní vývoj navíc jsme viděli navzdory vysoké nejistotě plynoucí z dalšího vývoje situace na Blízkém východě a při absenci nových makrodat. Jediné hmatatelné zprávy se objevily ze strany představitelů Fedu, když Phillip Jefferson uvedl, že americká centrální banka by nyní mohla postupovat opatrně při rozhodování o dalším zvýšení sazeb, a Lorie Logan naznačila, že vysoké tržní výnosy by mohly Fed odradit od dalšího zvyšování sazeb. Výnosy u desetiletých amerických vládních dluhopisů dnes poklesly na 4,65 % proti maximům z minulého týdne kolem 4,88 %.



Po včerejším svátku dnes bylo celkem živě z pohledu nových korporátních zpráv. Společnost Groupon oznámila dohodu o prodeji 9,4 % své pozice, kterou drží ve společnosti SumUp Holdings za 8,4 mil. EUR. Investorům se tato zpráva zřejmě nelíbila, když poslaly tento titul o více než 30 % dolů. Dařilo se naopak akciím Plug, které rostly dvouciferným tempem poté, co analytici potvrdili u tohoto titulu své nákupní doporučení a cílovou cenu snížili na 12,5 USD z 13 USD. Do výsledkové sezony za 3Q dnes úspěšně vstoupila společnost , která v 3Q dosáhla čistého zisku na akcii 2,25 USD, zatímco analytici v průměru očekávali 2,16 USD. zároveň zvýšila výhled pro tento fiskální rok na 7,54 USD/akcii z 7,47 USD. Akcie po zveřejnění výsledků posílily přibližně o 2 %.