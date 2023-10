Nasdaq poprvé od srpna propadl počtvrté v řadě

Americké akciové trhy, které se ještě v minulém týdnu nadechovaly k rally, dále zabředly do podzimní deprese, když k neustálému strašení vysokými sazbami ze strany Fedu se přidal i reálný růst výnosů u dluhopisů. Nejistotu a strach přisypaly do už tak neklidného trhu včerejší komentáře šéfa Fedu. J. Powell totiž uvedl, že silná americká ekonomika a její trh práce si možná vyžádají ještě vyšší sazby, aby byla nakonec inflace zkrocena. Někdo by mohl namítat, že Fed úplně stejně strašil i před půl rokem a trhy vesele rostly a nikdo se těchto prohlášení nebál. Rozdíl ale byl především v tom, že výnos u 10letých vládních dluhopisů se před půl rokem pohyboval kolem 3,5 %, zatímco nyní olizují hranici 5 % neboli nejvyšší úroveň od roku 2007. A když si k tomu přidáte rostoucí nejistotu na Blízkém východě, tak ten informační mix opravdu není pro akcie zrovna ideální. Z krátkodobého technického hlediska se však trh zdá již výrazně přeprodaný, když jsme dnes zaznamenali již čtvrtý propad v řadě a zároveň i šestý pokles během posledních sedmi dní.



Vzhledem k tomu, že obavy investorů pramení především v očekávaných vysokých úrokových sazbách, není divu, že mezi nejslabšími sektory jsou technologie, které na výhled sazeb reagují velice citlivě. Co se týče výsledků za minulý kvartál, tak ani z této strany jsme se velké podpory zatím nedočkali. Zatímco potěšil, tak výrazně zklamala. Příští týden nás čeká už opravdu pořádná výsledková nálož, když své výsledky představí například , Meta nebo Google.