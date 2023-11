Fed ponechal sazby na 22 letém maximu, vyjádřil obavy z dopadu roztoucích výnosů na ekonomiku

Americká centrální banka Fed podržela úrokové sazby na 22letém maximu již na druhém zasedání v řadě. Zároveň také naznačila, že nedávný růst výnosů státních dluhopisů může mít vliv na ekonomiku a inflaci.

"Zpřísněné finanční a úvěrové podmínky pro domácnosti a podniky pravděpodobně zatíží ekonomickou aktivitu, najímání zaměstnanců a inflaci," uvedl Fed v prohlášení po zasedání zveřejněném ve středu ve Washingtonu, přičemž do formulace, která dříve odkazovala pouze na úvěrové podmínky, přidal slovo "finanční". "Rozsah těchto dopadů zůstává nejistý," uvedl Fed a zopakoval, že "nadále věnuje vysokou pozornost inflačním rizikům".

Rozhodnutí ponechalo cílové rozpětí pro základní sazbu federálních fondů beze změny na 5,25 až 5,5 %, což je nejvyšší hodnota od roku 2001, v rámci strategie zpomalení tempa zvyšování sazeb, neboť centrální banka se blíží ke konci své kampaně zpřísňování.

Index S&P 500 a státní dluhopisy bezprostředně po tomto oznámení rozšířily svou rally, zatímco dolar oslabil.

Představitelé Fedu provedli v prohlášení minimální změny. Jednou z úprav bylo vylepšení jejich popisu tempa hospodářského růstu ze "solidního" na "silný", aby reflektovali lepší ekonomické údaje zveřejněné od jejich zářijového zasedání.

Tvůrci politiky zopakovali, že při určování "rozsahu dalšího zpřísnění měnové politiky, které bude vhodné k návratu inflace na 2% úroveň", budou brát v úvahu kumulativní zpřísnění měnové politiky a také zpožděné vlivy na ekonomiku a inflaci.

Před rozhodnutím obchodníci viděli šanci jedna ku třem, že do konce ledna dojde ke zvýšení o 25 bazických bodů. Další zasedání FOMC se uskuteční 12. a 13. prosince a poté 30. a 31. ledna.

Po rychlém zvýšení výpůjčních nákladů z téměř nulových úrovní v březnu 2022 v rámci boje proti inflaci si bankéři berou čas na vyhodnocení účinků svých minulých kroků v oblasti sazeb, aniž by vyloučili další zpřísnění. Někteří představitelé také uvedli, že nedávný prudký nárůst výnosů dlouhodobých státních dluhopisů může snížit potřebu dalšího zvyšování sazeb.

Rozhodnutí ponechat sazbu beze změny bylo jednomyslné.

Předseda Fedu Jerome Powell se o další informace o rozhodnutí a výhledu podělí na tiskové konferenci ve 14:30 ve Washingtonu.

Řada ekonomických zpráv poukazujících na silný růst a odolnost spotřebitelů udržuje tlak na představitele, aby ponechali otevřené dveře pro budoucí zvýšení sazeb. Americká ekonomika rostla v minulém čtvrtletí tempem 4,9 % ročně, což je nejrychlejší tempo za téměř dva roky, protože spotřebitelé hojně utráceli za nábytek, cestování a další diskreční nákupy. Ukazatel základní inflace, který je pozorně sledován představiteli Fedu, v září také zrychlil na čtyřměsíční maximum, když přírůstek pracovních míst překonal očekávání. Další aktuální informace o vývoji zaměstnanosti získají politici v pátek, kdy ministerstvo práce zveřejní zprávu o zaměstnanosti za říjen.

Jednou z největších otázek, před kterými tvůrci politik stojí, je, zda tato ekonomická síla přetrvá, nebo zda se zpomalí, a výsledek má potenciál určovat směr inflace a úrokových sazeb. Projekce zveřejněné na zářijovém zasedání Fedu ukázaly, že většina tehdejších politiků podporuje ještě jedno zvýšení sazeb v letošním roce. Zároveň viděli, že výpůjční náklady zůstanou vyšší po delší dobu.

Růst výnosů od tohoto zasedání však přiměl některé představitele, včetně prezidentky dallaského Fedu Lorie Loganové a dalších jestřábů, aby na zasedání tento týden signalizovali podporu další pauze ve zvyšování sazeb.

Mnozí prognostici očekávají, že výdaje a růst v tomto čtvrtletí zpomalí, protože na domácnosti doléhají větší splátky dluhů, nižší přírůstky příjmů a zmenšující se zásoby hotovosti. Předběžné dohody mezi odbory United Auto Workers a všemi třemi největšími detroitskými automobilkami odstraňují jednu ekonomickou překážku. Úředníci však budou muset sledovat další možné překážky, včetně úrokových sazeb hypoték blízko 8 %, které odsouvají kupce domů na vedlejší kolej, potenciálního uzavření americké vlády a eskalace války mezi Izraelem a Hamásem.Jiní politici však tvrdí, že se obávají, že překvapivě silná ekonomika může způsobit, že inflace zůstane tvrdohlavě vysoká déle, než by si úředníci přáli.

"Další důkazy o trvale nadtrendovém růstu nebo o tom, že napětí na trhu práce již nepolevuje, by mohly ohrozit další pokrok v oblasti inflace a mohly by být důvodem k dalšímu zpřísnění měnové politiky," řekl Powell minulý měsíc v New Yorku.

Zdroj: Bloomberg