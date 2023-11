Fed nijak investory nezaskočil, a tak otevřel cestu k nejvyššímu růstu od srpna

Americké akciové trhy pokračovaly v odrazu od dna poté, co Fed oznámil své rozhodnutí ponechat své úrokové sazby beze změny na nejvyšší úrovni za posledních 22 let. Šef Fedu Jerome Powell přitom investory nijak výrazně nepřekvapil, když uvedl, že další kroky Fedu budou silně závislé na dalším vývoji makroekonomických ukazatelů. Powell zmínil, že americká ekonomika zůstává navzdory mnoha predikcím v dobré kondici, ale restriktivní měnová politika centrální banky na ni dolehne. Powel odmítl naznačit, zda je Fed již u konce se zvyšováním sazeb, a ponechal pořád otevřená dvířka i pro další zvyšování v případě potřeby. Trhy po rozpačité původní reakci nakonec přece jen vyrazily vzhůru a hlavní indexy zavřely vysoko v zelených číslech. Nejvíce se dařilo Nasdaqu s 1,77% růstem, což byl nejvyšší denní nárůst od konce srpna. Tento index si zároveň připsal již čtvrtý růst v řadě. Solidní 1,05% růst si připsal i index S&P 500.



Na výsledek zasedání Fedu a následné komentáře Powella reagovaly americké dluhopisové výnosy poklesem, když výnos u desetiletých vládních dluhopisů poklesl na 4,75 %. Tento vývoj tak nahrál do karet technologickým titulům, které vedly celý trh vzhůru. V čele stály akcie společnosti AMD, která po včerejších vlažných výsledcích za 3Q nakonec přece jen přesvědčila investory díky svému pozitivnímu výhledu na prodeje svých čipů pro AI v příštím roce. Akcie AMD nakonec přidaly téměř 10 % a dařilo se i akciím konkurenční firmy . V rámci technologického sektoru si vyšší zisky než samotný Nasdaq 100 připsaly i akcie Meta, nebo také . Posledně jmenovaná společnost zítra po zavření trhu představí své výsledky hospodaření za 3Q.