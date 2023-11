SAB Finance a.s.: Veřejná nabídka nových akcií SAB Finance a.s. – druhé kolo úpisu první tranše

SAB Finance a.s

IČ: 24717444

Představenstvo společnosti SAB Finance a.s., IČO 247 17 444, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 16 383



v souvislosti s pověřením valné hromady ke zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií na majitele v zaknihované podobě ze dne 28. června 2023 a rozhodnutím o zvýšení kapitálu ze dne 23. srpna 2023 uveřejňuje, že:



v rámci první tranše byly přijaty a zaplaceny žádosti o úpis akcií ve výši 471 698 ks akcií. Tímto došlo k vyčerpání limitu pro úpis akcií v rámci první tranše a SAB Finance a.s. tak zastavuje příjem dalších žádostí o úpis nových akcií v rámci první tranše.



V rámci druhé tranše bude tak nabízen k úpisu 1 ks akcií SAB Finance a.s. Vzhledem k velikosti objemu držených akcií akcionáři SAB Finance a.s., nemá ze stávajících akcionářů nikdo nárok na úpis v rámci přednostního úpisu druhé tranše. Proto bude tento 1 ks akcie upsán až v rámci druhého kola druhé tranše, které proběhne v termínu 4. 1. 2024 – 19. 2. 2024.

(komerční sdělení)