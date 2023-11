Už zítra od 15:00 online konference Kam pro výnosy při padajících sazbách plus extra téma Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhé období boje s inflací a vysokých úrokových sazeb je u konce ve světě i v Česku. Sazby centrálních bank postupně obracejí dolů, což nemůže zůstat bez odezvy na tržních produktech. Schyluje se tak i ke konci mimořádně výnosných spořicích účtů či protiinflačních dluhopisů. Je proto načase se ptát, kam nově směřovat investice a kde hledat atraktivní výnos. Právě na toto téma se zaměříme na online konferenci Patria Finance ve středu 29. listopadu od 15:00 pod plným názvem "Konec éry vysokých úroků. Kam pro výnosy při padajících sazbách? Extra téma: Dlouhodobý investiční produkt". Čím vším Vás budeme inspirovat?





Výhledem pro Česko a atraktivní tuzemské investice: Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš nabídne svůj výhled na blížící se pokles úrokových sazeb v Česku a na kurz koruny. Společně s akciovým analytikem Patria Finance Michalem Křikavou se zamyslí nad otázkami: Co znamená výhled sazeb pro českého investora? Jaké měnové riziko přináší? Kde hledat atraktivní výnos pro další období? Co mohou nabídnout tuzemské dividendové akcie a které to jsou? Jak pokles sazeb ovlivní akcie bank?

Zamyšlením, které světové akcie, dluhopisy či ETF mohou nyní nabídnout zajímavé výnosy. Pod taktovkou hlavního analytika Tomáše Vlka, seniorního analytika a tvůrce dlouhodobých investičních tipů Branislava Sotáka a zkušeného makléře Jakuba Bruknera probereme následující: Jaký je výhled pro zahraniční úrokové sazby a v čem se liší od ČR? Které akcie probudí sázky na nižší sazby? Na které státní a korporátní dluhopisy a ETF se nyní zaměřit a jak je s Patria Finance obchodovat?

Extra tématem online konference bude Dlouhodobý investiční produkt. Poslaneckou sněmovnou v listopadu prošel návrh zákona, který zavádí Dlouhodobý investiční produkt (DIP). Záměrem je, aby zákon se schválením Senátu a podpisem prezidenta začal platit k 1. lednu 2024. Češi a Češky s DIP získají násobně více možností, jak investovat s daňovými výhodami. Konečně budou moci uplatnit také příspěvek zaměstnavatele. Co je DIP a jak jej chytře využít k bohatšímu životu v pozdějším věku? Odhalíme, co v rámci DIP chystáme v Patria Finance a přineseme pohled externích hostů, kteří se vznikem a tématem DIP dlouhodobě zabývají. Registrujte se zdarma zde.