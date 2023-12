ČNB začala snižovat úrokové sazby. 2T repo na 6,75 %, komentáře guvernéra Michla od 15:45

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání snížila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,25 procentního bodu na 6,75 %. Rozhodnutí je v souladu s většinovým očekáváním trhu, tedy ekonomů a analytiků. Současně rada rozhodla o snížení diskontní sazby ve stejném rozsahu na 5,75 % a lombardní sazby na 7,75 %. Nově stanovené úrokové sazby jsou platné od 22. prosince 2023.

Úrokové sazby se změnily poprvé od června 2022, kdy ČNB základní sazbu zvýšila z 5,75 % na 7,00 %. Je to také první změna, k níž ČNB přistoupila pod vedením guvernéra Aleše Michla. Většina analytiků snížení základní sazby v tomto rozsahu očekávala.



Tisková konference po jednání rady se uskuteční v 15:45. Michl na ní představí důvody dnešního rozhodnutí i poměr, ve kterém členové bankovní rady hlasovali. Analytici očekávali, že výsledek hlasování bude těsný.

"Výhled na inflaci v příštím roce již umožňuje začít měnovou politiku uvolňovat, a to i přes nejistotu lednového přecenění, které do velké míry určí inflaci v příštím roce. Dle současného konsensu analytiků se bude celoroční inflace v roce 2024 pohybovat kolem 3 %, i v případě překvapení v podobě vyššího růstu cen však byla současná úroveň úrokových sazeb příliš restriktivní. Analytici očekávají, že se hlavní sazba ČNB bude na konci příštího roku pohybovat kolem 4 %, trh je v současnosti přesvědčen ještě o citelnějším poklesu, a to až k 3 % hranici. To se však zdá v současné chvíli vzhledem k dřívějším komentářům představitelů ČNB o postupném snižování sazeb jako příliš nízké očekávání, i když samotná listopadová prognóza ČNB má pro 4Q 24 hlavní sazbu na úrovni 3,4 %," komentuje rozhodnutí ČNB hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Dneškem končí nejdelší období beze změn úrokových sazeb od roku 2017. Tehdy skončila téměř pětiletá fáze, kdy základní úroková sazba byla beze změny na 0,05 procenta. Od roku 2017 bankovní rada měnila sazby přinejmenším jednou ročně.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 14:49 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.5351 0.1686 24.5851 24.4603 CZK/USD 22.3300 -0.2234 22.4175 22.2660 HUF/EUR 382.4639 -0.4791 384.4543 381.8707 PLN/EUR 4.3397 -0.1129 4.3477 4.3336

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.8508 0.5336 7.8615 7.8068 JPY/EUR 156.3200 -0.4027 157.1490 156.2340 JPY/USD 142.2795 -0.8059 143.3690 142.1930

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8669 0.1490 0.8680 0.8644 CHF/EUR 0.9423 -0.2330 0.9451 0.9419 NOK/EUR 11.3083 -0.3354 11.3477 11.2601 SEK/EUR 11.0712 -0.3084 11.1458 11.0683 USD/EUR 1.0989 0.4130 1.1000 1.0935

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4754 -0.6787 1.4854 1.4723 CAD/USD 1.3336 -0.2192 1.3358 1.3331