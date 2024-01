Jak investovat do nejlepších akciích z nejsilnějších sektorů? WEBINÁŘ s hlavním makléřem Palem Mokošem v úterý 6. února od 15:00

Chcete být zainvestovaní do nejlepších akciích z nejsilnějších sektorů? Pak si nenechte uniknout webinář Top akcie pro trading úvodu roku 2024 s hlavním makléřem Patria Finance Palem Mokošem. Jedním z takových sektorů je podle něj sektor Communications a IT, kde jsou největšími tahouny , AMD nebo Meta. Nejsou už tyto akcie předražené? Je už čas na výběr zisků? Je ještě prostor pro nákup a svezení se se silným trendem ještě výše? Právě na tyto těžké otázky se pokusí odpovědět během webináře v úterý 6. února od 15:00, a to pomocí aktuální technické analýzy.

"Kdo sledujete mé komentáře a webináře pravidelně, víte, že rád vyhledávám situace, kde dochází k nějakému průrazu směrem nahoru, tzv. breakout," uvádí hlavní makléř Patria Finance. "Moje tradingová filozofie je postavená na silném momentu neboli na tom, že se snažím být pořád v těch nejlepších akciích z těch nejsilnějších sektorů," dodává Pavol Mokoš.



"Ačkoliv to může znít na první pohled jako něco hrozně jednoduchého a jasného, tak s touto logikou klienti často bojují," přiznává makléř. "Jedním z důvodů, proč někomu nedává smysl kupovat akcie na několikaměsíčních či dokonce rekordních maximech je, že prostě mají jinou strategii, která jim funguje lépe, a kterou jsou schopni lépe pochopit a ztotožnit se s ní v rámci svých charakterových rysů a zkušeností."

"Druhým důvodem, proč ale lidé často pochybují, že to může fungovat, je, že při mých webinářích si obvykle ukazujeme to, co už se stalo, a zpětně jsou již věci jasné. Proto jsem se tentokrát rozhodl připravit webinář na rozbor současné situace." Na webináři bude makléř rozebírat aktuální doporučení pohledem technické analýzy.

"Většinu z nás logicky zajímá mnohem více to, co bude, co by mohlo být zajímavé, jak se nyní zachovat na trhu, než rozebírat edukativně nedávné situace, které už ale nějak dopadly. Těším se na online setkání s Vámi," dodává makléř Pavol Mokoš. A zároveň si připravil i ochutnávku v podobě analýzy akcie Catalent.

