Americké indexy v záporu, rozhodne ale Nvidia

Evropské akcie zůstávají u smíšeného vývoje, když se DAX nebo CAC40 drží lehce v zeleném, zatímco AEX a FTSE100 klesají. Červené jsou také zámořské trhy, a to především Nasdaq , který je 0,6 pct dole. Opět je to kvůli technologiím před výsledky klíčového a nově i jednoho z největších hráčů v sektoru - Nvidie.

Jak už bylo řečeno, společnost prudce vyrostla zejména na skvělých výsledcích, více než naplněných plánech a vysokých výhledech. Nyní se hraje o to, zda na této vlně zůstane a opět překvapí jak naplněním plánů, tak i dalšími optimistickými předpoklady do budoucna. Investoři si ovšem na skvělé vyhlídky už hodně zvykli, takže je otázkou, co musí zaznít, aby se jejich nadšení obnovilo. Soudě podle vývoje těsně před výsledky si někteří vybrali část zisků nebo se zajistili pro případ, že zprávy budou "pouze skvělé" a nikoli ohromující.

Ve stínu zůstává Fed a jeho politika. Komentáře bankéřů během odpoledne nepřinesly nic nového a večerní zveřejnění zápisu z posledního zasedání měnového výboru podle nás také nemá potenciál nějak překvapit.

Výnosy dluhopisů v Evropě obracejí vzhůru, když německá křivka se posouvá asi o 5 bps výš. Americký trh zůstává poměrně v klidu. Eurodolar se mezitím zvedl jen k 1,0810, takže na včerejší růst nenavázal. Koruně se ovšem podařilo i bez nových zpráv posílit k euru, kde už sahá po 25,30.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 16:54 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.3145 -0.2813 25.4094 25.3126 CZK/USD 23.4235 -0.2597 23.5340 23.4005 HUF/EUR 387.3555 -0.0857 388.4607 387.1317 PLN/EUR 4.3248 0.2146 4.3300 4.3091

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7699 -0.0522 7.7828 7.7575 JPY/EUR 162.3875 0.1706 162.4650 161.9350 JPY/USD 150.2400 0.1894 150.2610 149.9290

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8570 0.0858 0.8571 0.8557 CHF/EUR 0.9516 -0.1521 0.9539 0.9501 NOK/EUR 11.3342 0.0071 11.3627 11.3179 SEK/EUR 11.2159 0.1415 11.2224 11.1839 USD/EUR 1.0807 -0.0190 1.0821 1.0791

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.5279 0.0295 1.5286 1.5212 CAD/USD 1.3513 -0.0691 1.3536 1.3505