Jarní START Day: EBITDA Colosea v zelených číslech, Bezvlavlasy.cz akvírovala HAIR SERVIS Group a AtomTrace loni dosáhl historického milníku na obratu

Na jarním START Day roku 2024, který probíhá během dneška a zítřka, reportují firmy, jejichž akcie jsou obchodované na trhu START pražské burzy, své výsledky za rok 2023 a další novinky. Na Patria.cz Vám přinášíme přehledné shrnutí nejdůležitějších novinek.

KARO Leather: Meziroční růst tržeb o 66 % a otevření nového závodu

Společnost v loňském roce dosáhla milionu m2 prodaných usní, meziročně se jedná o nárůst o 50%. Firma rozšířila závod v Boršově a otevřela nový výrobbní závod v Brtnici. Konsolidované tržeb vzrostly meziročně o 66 % na 317 mil. Kč, konsolidovaný provozní zisk EBITDA dosáhl 36 mil. Kč, meziročně o 58 % více.

V letošním roce firma spustila nový IS Helios do ostrého provozu a uvádí do plného provozu nový výrobní závod v Brtnici. Cílem otevření závodu je podle KARO zvýšení flexibility a přidané hodnoty výroby zajišťující růst i na stabilním trhu. Díky novému závodu firma rozšiřuje portfolio výrobků (nové produkty dle výrobních programů současných klientů) a vstupuje se svými výrobky do nových odvětví (obuvnictví, časem možný vstup do segmentu automotive). KARO plánuje navýšení energetické soběstačnosti v podobě FVE, SVR, práce s odpadním teplem a připravujeme se na adoptování IFRS v souvislosti s plánovaným přechodem na hlavní trh pražské burzy, který je podle vedení společnosti reálný v roce 2026 a dále.

Co se týče dalšího rozvoje a plánu, firma pracuje na rozvojových příležitostech, aby naplňovala svou vizi – ekologicky a udržitelně vyrábět produkt s vysokou přidanou hodnotou z nezpracovaného odpadu cestou – rozvojem vertikální integrace. Po naplnění výrobního potenciálu závodu Brtnici se KARO bude věnovat přípravě nového výrobního závodu činírny v Brtnici nebo hledat jiné vhodné lokality. KARO dále pracuje na otevření pobočky v Polsku, vyhodnocuje vhodné lokality a varianty vstupu.

Coloseum Holding: EBITDA se loni přehoupla do kladného výsledku, podařilo se snížit dluh o 75 mil. Kč



Obrat firmy za loňský rok činil 363,6 mil. Kč a zisk EBITDA dosáhl kladného výsledku 9,23 mil. oproti záporným 25 mil. v roce 2021.



V minulé roce se podařilo snížit zadlužení o 75 mil .Kč prodejem nemovitosti. Meziroční růst vydaných účtenek o 14 %, nové provozy na Václavském náměstí (Pizza Coloseum) a na Můstku (Caffé Pascucci). Do dneška zbývá asi 160 mil. Kč dluhu, který firma plánuje dále snížit prodejem další nemovitosti, komunikuje s investory o Občanské plovárně, čímž se chce dostat na úroveň dluhu 85 mil. Kč, jednání jsou ale v začátcích a výsledek je nejistý.



V následujících letech se společnost plánuje zaměřit zejména na velkoobchod Pragograstro, který je středem podnikání. Díky licencování značky a dodávání produktů do jednotlivých provozů chce rozšířit sít a posílit tak tržby s nižšími nároky na operační kapitál.

Jan Mužátko ml. nově nastoupil do funkce COO a zajišťuje transformaci aktuálního modelu do jeho ziskovější podoby.







Bezvavlasy.cz akvírovala HAIR SERVIS Group, zprovoznila nové logistické centrum a plánuje úpis nových akcií. Výsledky představí až na podzim

V roce 2023 realizovala významnou akvizici 100% podílu HAIR SERVIS Group, a potvrdila tak své dominantní postavení v distribuci profesionální vlasové kosmetiky na českém trhu. Včera byla dokončena právní fúze cílových společností HAIR SERVIS. V červnu bude vypořádána další část kupní ceny - vyplacení další části v hotovosti a vypořádání v akciích. Běhen druhé poloviny roku 2024 bude probíhat praktická fúze (procesy, ERP systémy, logistika, org. struktura apod.).



Koncem minulého roku došlo ke spuštění nového distribučního centra v Boru u Tachova, ale neobešlo se bez úvodních komplikací (prosinec-leden), které v lednu vedly až k přerušení příjmu objednávek na několik dní. Od února vše funguje dle očekávání, rychlý návrat ke standardnímu servisu D+1 a zpět vysoké hodnocení zákazníků. Postupně se zdokonalují procesy a připravuje se integrace logistiky HAIR SERVIS. Předpokládáme další investice za účelem zlepšování interních procesů i služeb zákazníkům. Doteď byla firma zaměřena na e-shop, nyní po akvizici HAIR SERVIS budou služby rozšířeny i o distribuci.



Proběhlo spuštění nového e-shopu v Maďarsku (bezvado.hu) a na Slovensku (bezvavlasy.sk) na nové platformě. Zároveň byla spuštěna i 3.generace e-shopu bezvavlasy.cz v Česku. Nyní se finalizují přípravy na vstup do Rumunska a Chorvatska v druhé polovině roku (září – říjen).

Od ledna došlo k významnému posílení týmu centrály. Daniel Horák, CEO Bezvavlasy, předtím 10 let úspěšně vedl a rozvíjel lékárenskou síť Dr.Max. Jeho hlavním úkolem pro nejbližší období bude fúze Bezvavlasy s HAIR SERVIS a příprava na dynamickou expanzi celé skupiny v Česku i v rámci Evropy. Nicolas Eich, business unit director pro e-commerce, nahradil bývalého CEO Bezvavlasy Jaromíra Muchku a má bohaté manažerské zkušenosti s online a fintech projekty. Působil např. jako generální ředitel ve společnosti Edenred, kde vedl digitální transformaci v České republice.



Plánuje se stěhování do nových kancelářských prostor v průběhu podzimu kvůli omezené kapacitě stávajících prostor.



Skupina Bezvavlasy v roce 2023 dosáhla dle předběžných výsledků na tržby 1,05 miliardy korun při provozním zisku EBITDA 115 milionů korun (EBITDA marže 11 %) a čistém zisku 79 milionů korun (čistá marže 7,5 %). Jedná se o proforma konsolidované výsledky zahrnující i v loňském roce akvírovanou skupinu HAIR SERVIS.



Z důvodu probíhající právní fúze a z důvodu sjednocování reportingů a systémů neplánujeme v letošním roce zveřejňovat průběžné hospodářské výsledky. Letos očekáváme náklady spojené s fúzí a negativní výsledek hospodaření. Výhled hospodaření bude zveřejněn během 3Q 2024 (aktuálně ve fázi rozpracovanosti). Nicméně „tržby Bezvavlasy a HAIR SERVIS se vyvíjí dobře a jsme s nimi spokojeni. Návratnost investice bude záviset na efektivním propojení operací obou společností. V tomto ohledu nám napoví začátek příštího roku,“ uvedl CEO Horák. Na dotaz ohledně hrubého odhadu návratnosti investice do HAIR SERVIS založeném na vlastní zkušenosti odpověděl: „Troufnu si říci, že do 5 let to zvládneme.“



Úpis nových akcií



Bude nabídnuto až 350.000 ks nových akcií (vs. aktuálních 1.000.000 ks) při ceně 700 CZK na akcii. Celkové výnosy z úpisu se očekávají až 245 mio. CZK. ZÁMĚR ÚPISU: a) vypořádání části kupní ceny HAIR SERVIS (300.000 ks / 210 mio. CZK / nepeněžní zápočet proti kupní ceně), b) motivační úpis akcií členům vedení společnosti (min. 37.180 ks / 26 mio. CZK), c) posílení vlastních zdrojů skupiny Bezvavlasy (dalších až 12.820 ks / 9 mio. CZK).



Úpis akcií bude realizován ve 3 kolech. V 1.kole (od 5. do 19. června) budou mít možnost upsat akcie stávající akcionáři Bezvavlasy. Ve 2.kole bude upsáno 300.000 ks bývalým majitelům HAIR SERVIS a dalších minimálně 37.180 ks bude upsáno členům vedení společnosti. Pokud po 1. a 2. kole nebude upsáno 100 % nabízených akcií, budou tyto akcie nabídnuty znovu stávajícím akcionářům ve 3. kole.

AtomTrace loni dosáhl na obratu historického milníku. Letos na něj chce navázat

Rok 2023 pro AtomTrace a.s. představuje zlomový rok ve tvorbě obratu a ziskovosti. Společnost navíc nejenže dosáhla vynikajících výsledků v provozní činnosti, ale také dramaticky snížila svou závislost na externím financování. Výsledky za rok 2023 tak indikují stabilizaci, finanční sílu a nezávislost společnosti, postavenou na pevných základech bez závazků k bankovním institucím, což je zásadní krok k dlouhodobé udržitelnosti a stabilitě.





Tržby z prodeje výrobků a služeb v roce 2023 dosáhly 21 121 tis. Kč, což představuje zásadní nárůst obchodní aktivity společnosti oproti minulému roku, kdy tržby byly pouhých 60 tis. Kč. Tento skok v obratu je současně klíčový pozitivní indikátor změny v dynamice růstu společnosti. Tohoto bodu zvratu dosáhla společnost po téměř 10ti letech jejího trvání, když z výzkumného centra CEITEC v Brně vznikla jako start-up v roce 2014 s cílem komercializovat metodu LIBS a její aplikace.



V roce 2023 se EBITDA obrátila z hluboké ztráty -17 847 tis. Kč (2022) na zisk 1 921 tis. Kč (2023). Podobně i provozní výsledek hospodaření ukazuje zásadní obrat z -17 973 tis. Kč na 1 996 tis. Kč. „Došlo k penetraci na trh, který je velmi konzervativní. Toto číslo bychom chtěli navýšit, rozpracované práce je spousta,“ uvedl Jan Proček, spoluzakladatel a CEO AtomTrace a.s.



Celková pasiva společnosti klesla z 38 970 tis. Kč na 29 320 tis. Kč. To je důsledek úplného splacení dluhů společnosti vůči bankám. Závazky k úvěrovým institucím se propadly z 9 261 tis. Kč v roce 2022 na pouhých 40 tis. Kč v roce 2023, společnost je nyní zcela oddlužena od dřívějšího bankovního financování.



Výhled na rok 2024



„Na konci loňského roku jsme indikovali rozptyl obratu 2 – 3 mil. EUR, tj. to, co jsme schopni nasmluvnit a dodat. To jsem nyní schopen zopakovat,“ uvedl k výhledu na letošní rok CEO Proček. Společnost i nadále pokračuje ve strategických vývojových LIBS projektech (automotive, automatizace, strojírenství, polymery, geologie, prospekt, těžba, dominantně lithium, klinický výzkum a environmentální aplikace), a to včetně postupu integrace metody Raman do svých LIBS zařízení. AtomTrace bude také reprezentovat ČR na EXPO 2025 v Ósace. Loni se vrátil na trh v USA a Kanadě, čehož chce maximálně využít.