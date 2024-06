Fiala: Vláda bude mít do konce srpna jasno, kolik bude jaderných bloků

Vláda bude mít do konce srpna jasno, kolik jaderných bloků se v Česku bude stavět na základě současného tendru na jejich budování. Na konferenci Česko na křižovatce II to dnes v Praze řekl premiér Petr Fiala (ODS). V současném tendru podaly francouzská firma EDF a jihokorejská KHNP nabídky na jeden až čtyři bloky.



Jeden nový jaderný blok by měl vzniknout v Dukovanech, při případné větší výstavbě by vznikly až dva v Dukovanech a dva v Temelíně. Nabídky v tendru podaly obě firmy na konci dubna, nyní je posuzuje energetická společnost . Ta dnes ČTK potvrdila, že v pátek předá nabídky i s vlastním doporučením vládě.



Fiala označil jaderný tendr za projekt století. Jeden blok v Dukovanech, jehož stavba je minimální variantou, by měl zajistit roční výrobu devíti terawatthodin (TWh) elektřiny, což by podle Fialy pokrylo desetinu aktuální tuzemské spotřeby. Vláda ale zároveň vyzvala uchazeče o zakázku o podání závazných nabídek až na čtyři bloky, což by podle kabinetu mohlo přinést úspory až 25 procent. "Aktuálně vyhodnocujeme, zda tendr rozšířit i na další bloky, kolik jich budeme stavět. Jasno budeme mít do konce srpna," řekl premiér.



V energetice je podle Fialy také střednědobý problém s ukončením využívání uhlí. "Je jedno, kdo si o tom co myslí, důležitá jsou čísla. Těžba se postupně přestává vyplácet prakticky ve všech lokalitách," řekl.



Výkon současných uhelných elektráren by proto měly nahradit paroplynové. Jejich výstavbu by měla urychlit novela energetického zákona, ministerstvo průmyslu a obchodu ji podle Fialy představí v nejbližších týdnech. "Musí na tom pracovat rychle, abychom se zas nedostali do energetické závislosti na někom," řekl premiér.