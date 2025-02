Výsledky Airbusu (-2 pct) přistály na očekávané ranveji, ve výhledu se ale drží při zemi

Evropský výrobce letadel Airbus v loňském roce zvýšil čistý zisk o 12 procent na 4,23 miliardy eur (zhruba 106 miliard Kč). A očekává, že v letošním roce dodá zákazníkům kolem 820 letadel, což by bylo zhruba o sedm procent více než loni a v souladu s odhady trhu. Akcie v Paříží po otevření trhu klesají o 2,4 %.



Celkové tržby společnosti se v loňském roce zvýšily o šest procent na 69,23 miliardy eur. Firma nicméně uvedla, že přikročila k dalším odpisům ve své problematické vesmírné divizi, a to ve výši 300 milionů eur. Upravený EBIT ve výši 5,35 miliardy eur, což je pokles o 8 % oproti roku 2023, odpovídal průměrnému odhadu analytiků sledovaných Bloombergem. Airbus navrhuje vyplatit běžnou dividendu ve výši 2 eur za rok 2024, spolu se zvláštní výplatou ve výši 1 eura. Potvrdil také, že odkládá novou verzi letounu A350 určenou pro nákladní dopravu zhruba o rok, a to na druhé pololetí 2027, napsala agentura Reuters.

Cíl u dodávek letadel je na dolní hranici odhadů analytiků, když na výhled negativně dopadá obchodní napětí a slábnoucí vesmírný byznys. Evropský výrobce letadel cílí na přibližně 820 dodávek v roce 2025, což je 7% nárůst oproti roku 2024 a zhruba v souladu s odhady analytiků (823), ale stále pod vrcholem společnosti z roku 2019. Upravený zisk před úroky a zdaněním bude v roce 2025 kolem 7 miliard eur, zatímco volný peněžní tok před financováním zákazníků se očekává okolo 4,5 miliardy eur — téměř beze změny oproti roku 2024. Jakékoli finanční prognózy nezohledňují možnost cel.



Šéf podniku Guillaume Faury uvedl, že firma v loňském roce splnila své cíle a že silný příliv zakázek potvrzuje solidní poptávku po jejích produktech a službách. "Naše úsilí jsme přesměrovali na klíčové priority, zejména zvyšování produkce a transformaci divize obrany a vesmíru," dodal. Airbus už dříve oznámil, že vloni zvýšil dodávky zákazníkům o čtyři procenta na 766 letadel. Firma tak v dodávkách už šestým rokem za sebou předstihla svého amerického konkurenta . Ten vloni dodal zákazníkům pouze 348 letadel, což bylo zhruba o třetinu méně než v předchozím roce.





Výrobce letadel nadále trápí problémy s dodavateli, které se táhnou už od pandemie Covid-19. Airbus čelí nedostatku motorů, což ovlivní výrobu úzkotrupých letadel v prvním čtvrtletí. Tyto problémy ztěžují Airbusu využít výhodu, když zákazníci leteckých společností chtějí nová, úspornější letadla v době, kdy se konkurent stále zotavuje z let krizí. „Napětí u úzkotrupých letadlech přetrvává,“ řekl generální ředitel Guillaume Faury na konferenčním hovoru. „Očekáváme, že se situace znormalizuje“ v druhé polovině roku.



Výrobní zpoždění přichází v době, kdy si Airbus vybudoval impozantní náskok v dodávkách komerčních letadel před Boeingem, i když tento konkurenční výrobce letadel vykazuje známky zotavení pod novým vedením a po sérii krizí způsobených vlastními chybami.



Faury prosazuje nárůst výroby, který by Airbus posunul daleko nad úroveň před Covidem a rozhodně oddělil společnost od . Problémy s nestabilní sítí dodavatelů však opakovaně tyto cíle oddalují, což nutí francouzského výkonného ředitele opakovaně revidovat cíle.



Kromě komerčního podnikání se Airbus snaží zlepšit své obranné a vesmírné operace. Společnost zaúčtovala 1,3 miliardy eur v nákladech souvisejících s vesmírem v roce 2024, včetně 300 milionů eur ve čtvrtém čtvrtletí. Náklady zaznamenal i na svůj problematický vojenský transportní letoun A400M. A další náklady jsou na obzoru na pokrytí propouštění, jakmile dosáhne dohody se zástupci zaměstnanců. Společnost uvedla, že plánuje zrušit přibližně 2 000 pozic.



Airbus zahájil diskuse s firmami a Leonardo „s cílem posoudit různé scénáře konsolidace a posílení evropského vesmírného sektoru,“ řekl Faury na hovoru. Bloomberg tento měsíc uvedl, že si Airbus najal pro poradenství při snaze vytvořit novou evropskou vesmírnou a satelitní společnost, která by mohla lépe konkurovat dominantní SpaceX Elona Muska.



Verze nákladního letadla A350 přijde ve druhé polovině roku 2027, o rok později, než bylo původně plánováno. Společnost se drží cíle vyrobit 14 svých nejmenších letadel, A220, měsíčně do roku 2026 a 75 nejprodávanějších úzkotrupých letadel A320 do roku 2027. Také stále plánuje vyrobit 12 širokotrupých letadel A350 měsíčně do roku 2028.

už v lednu oznámil, že jeho ztráta se vloni více než zpětinásobila na 11,83 miliardy dolarů (zhruba 285 miliard Kč). Tento týden se stal terčem ostré kritiky ze strany americké prezidenta Donalda Trumpa, kterému se nelíbí průtahy v dodávkách dvou nových prezidentských speciálů Air Force One. "Chci říct, že jsou vlastně v platební neschopnosti," řekl Trump na adresu . "Staví to celou věčnost. Nevím, co se děje," dodal.



Kontrakt na dva letouny Air Force One od byl uzavřen v roce 2018 za prvního Trumpova funkčního období. Dodány měly být loni. Mluvčí společnosti odmítla tuto záležitost komentovat. Představitelé však podle listu The naznačili, že letouny by mohly být dodány až po skončení Trumpova druhého mandátu za čtyři roky.

Zdroj: ČTK, Patria, Bloomberg