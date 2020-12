Martin Kupka: Pandemie může mít i světlé stránky

Jak pandemie proměnila ekonomiku a společnost? Jaké výzvy přinesla firmám? A má vůbec i své světlé stránky? Na tyto otázky odpovídá hlavní ekonom ČSOB Martin Kupka.

„Pokud jde o firmy, pandemie zdůraznila některé trendy, kterých jsme byli svědky už před jejím nástupem,“ říká Martin Kupka. „Jedná se například o proces digitalizace, ale i regionalizace.“ To bude mít dopad nejen do té doby, než pandemie skončí, ale i do budoucnosti, a bude třeba se na to připravit. „Ti, kteří krizi přečkají, vyjdou posíleni,“ uzavírá Kupka.





