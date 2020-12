Jan Bureš: ČR by během pandemie nejvíce pomohla účinná vládní strategie

„Evropská ekonomika, a ostatně i ta česká, bude do konce roku řešit dobíhající vlnu pandemie a obávám se, že se nedá vyloučit i třetí vlna pandemie nebo nárůst pozitivních případů, které mohou vést k dalšímu omezení ekonomické aktivity,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš. Jak se může pandemie promítnout do ekonomiky a jaké další faktory budou pro ni určující? Proč se liší vývoj pandemie u nás a v Německu? A jaký má Bureš recept na zotavení české ekonomiky? I na to odpovídá ekonom v následujícím videu.

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture">

Další videorozhovory z dílny Patria.cz naleznete na Youtube kanálu Patria.cz.