Někdy to dno přijít musí, já stále přikupuju / dohazuju, ale už mě to docela vadí. Pohledem technické analýzy by se tam to dno teď dalo najít a propad už byl myslím až moc, tak snad už se to otočí, docela rád bych si ty prostředky zase uvolnil. Zatím můj nejvíce se vlekoucí obchod s nejméně jistým výsledkem, ještě že alespoň předtím než začal spor s vládou jsem na ni dost skalpováním vydělal a tak mě to teď nemusí zase tak moc bolet. Ne vždy se musí dařit..

PetMa