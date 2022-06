Branislav Soták: Jak se tvoří investiční tipy

Tým analytiků Patria Finance připravuje pro své klienty seznam dlouhodobých investičních příležitostí. O tom, co analýze předchází, jaká kritéria se pro výběr jednotlivých titulů používají nebo jakým způsobem probíhá uzavírání investičních tipů, hovoří v úvodním videu série #InvestičníTipy Branislav Soták, seniorní analytik Patrie. A nezapomíná ani na několik rad pro ty, kteří si své investiční tituly vybírají sami.

"Standardně začínáme u našeho screeningového mechanismu z naší dílny,“ uvádí rozhovor analytik Branislav Soták. Ten se využívá jako spolehlivý a rychlý způsob, který seřazuje jednotlivé tituly v rámci sektoru, tak i sektory v rámci celého trhu, což následně umožní posoudit atraktivnost jednotlivých složek trhů. „Výsledný produkt, který klienti vidí pod záložkou Investiční tipy,… je určitá finanční alchymie. Člověk do toho dává i své zkušenosti z trhu, co a v jaké době fungovalo,“ doplňuje.

Pokud má Branislav Soták nějakou investiční tezi, sleduje i protichůdné názory ostatních analytiků. „Vím, proč si myslím, že má investiční teze dává smysl, ale zajímá mě, proč si někdo myslí, že smysl nedává,“ prozrazuje Soták. „Opačné předpoklady porovnávám se svými předpoklady, a buď jsou relevantní a nechám se názorem ovlivnit, anebo relevantní nejsou a pak si nechám vlastní názor.“



Aktuálně řadí analytici Patrie své dlouhodobé investiční příležitosti do tří skupiny na cyklické, strukturální a cyklické/strukturální. Tato struktura se v čase mění podle toho, jakou hlavní zprávu chtějí analytici akcentovat. „Dlouho byly rozdělené regionálně. Poté, během pandemie, byly rozdělené na covidové tipy, na vakcínové tipy a něco mezi.“ Momentálně dává podle analytika smysl rozdělení právě na cyklické, strukturální, velmi dlouhodobé, příběhy a něco mezi tím.



Za posledních deset let máme spočítané, že dlouhodobé tipy nám fungují zhruba ze 75 procent, průměrný výnos se pohybuje mezi 25 a 30 procenty a jak v America, tak v Evropě, jsem na anualizované bázi schopni překonávat benchmark, říká Soták. Jak ale přistupovat k tipům, které aktuálně ztrácí na hodnotě? Mají je investoři preferovat s tím, že nabízí vyšší potenciál, anebo k nim naopak být opatrní? „Nikdo ale není neomylný a zhruba jeden z tří, jeden ze čtyř tipů nám nevychází,“ přiznává analytik. „Pokud jsou doporučení stále na seznamu investičních tipů, tak stále platí. I napříč tomu, že daný titul padá, tak v něm stále vidíme atraktivní investiční příležitost.“ Na druhou stranu ale varuje před vybíráním pouze klesajících titulů ze seznamu dlouhodobých investičních příležitostí. K tomu není seznam koncipován. „Často se stává, že ta doporučení, která začnou fungovat hned od začátku, jsou ve finále nejlepší.“



V jaké situaci se analytici rozhodnou doporučení na daném titulu uzavřít? Prvním případem je, že jsou tipy „velmi zelené" a dojde k naplnění investiční teze. Anebo nastane situace, která „v investiční tezi vyvolá trhliny a v té době záleží, jestli jsme měli do té dobu šťastnou ruku – podle toho uzavíráme buď se ziskem, nebo se ztrátou. Zelené tipy uzavíráme vždycky raději,“ uvádí analytik. "Za poslední rok a půl bylo prakticky vše, co jsme vyřazovali, s velmi vysokými výnosy," dodává.



Které konkrétní parametry analytici při výběru titulů sledují? Který region analytik preferuje a co doporučuje začínajícím i pokročilým investorům? Více se dozvíte v první části série videí #InvestičníTipy.