Ivo a Roman Ulichovi z M&T: Chceme být dividendovou špičkou. V Česku nemáme konkurenci a vyzýváme svět

Od 7. do 21. června probíhá na trh START pražské burzy úpis akcií M&T 1997, a.s., čelního tuzemského výrobce dveřních klik a kování. Firma nabízí až 1.440 ks akcií v cenovém rozpětí 25 až 35 tis. korun. K 17. červnu 12:00 kniha objednávek ukazuje pokyny na bezmála 2 tisíce kusů akcií, emise je tak na objemu viditelně přeupsána a ve zbytku upisovacího období půjde o konečnou cenu. „Podnikáme v segmentu, kde Česká republika nemá historii, a my v tento moment už v některých segmentech předčíme nejlepší firmy v Itálii a Německu,“ říká v rozhovoru bratrů Ulichových s Patria.cz předseda představenstva M&T a ředitel vývoje Roman Ulich. M&T má obrat 150 milionů korun, exportuje do 54 zemí a zaregistrovala více jak 155 patentů a průmyslových vzorů, s průměrným růstem na tržbách ve výši přibližně 13 procent od roku 2015 do současnosti. Investorům na pražské burze chce nabídnout zajímavou dividendu. Nahlédněte spolu s námi do plánů a čísel firmy i výroby.

„Jsme rodinná česká společnost, která už je v tomto roce na trhu 25 let,“ představuje firmu M&T majoritní akcionář a předseda dozorčí rady Ivo Ulich. Firmu založili bratři Ivo a Roman Ulich v roce 1997, tehdy se ale věnovali jen prodeji převážně dveřních a okenních klik z Turecka na český trh. Přelomem byl rok 2000, kdy firma uvedla svou první modelovou řadu. Velký úspěch následně přinesl design kliky Entero, která v té době byla výjimečná svým hranatým tvarem. „My jsme ji prodávali v objemu, kdy jsme to vlastně ani nestíhali,“ prozrazuje Roman Ulich. S výrobou jim proto v té době pomáhala italská firma, která pro M&T vyráběla polotovary.

M&T získala několik ocenění za design. Designového Oscara v podobě ceny reddot v Německu získala v roce 2013 klika Minimal / Maximal, což „nám otevřelo dveře v zahraničí,“ uvádí Ivo Ulich. Stejnou cenu, a navíc i australskou cenu Good Design, získal revoluční magnetický systém Magnetic, a to včetně madel. V loňském roce firma představila model Minimal 2.0 s integrovaným zamykáním a model Up a Down, který umožňuje využít tentýž design buď seshora nebo zdola.



Firma má ve svém portfoliu zhruba 50 modelů klik v různých povrchových úpravách, což dohromady čítá asi 500 kombinací, říká Roman Ulich. Žádné modely přitom nevyřazují a naopak každý rok jeden až dva modely přidávají. „Jsou tady zákazníci, kteří je mají doma už 15 let a přijdou a chtějí ty stejné,“ vysvětluje Roman Ulich. Kromě dveřních klik nabízí také okenní kliky, úchopná madla, dveřní zarážky, neviditelné zárubně a mnoho dalších produktů.

Strategií prodeje jsou tři linie. První z nich je cílení na spolupráci s výrobci dveří, a to skrze školení a přidanou hodnotu v podobě exkluzivního designu. Druhou je spolupráce s architekty, kteří oceňují špičkový design. A třetí linií je export, kam se řadí zejména prémiovější produkty s vyšší marží. Vývoz zatím představuje jen 15 % tržeb a podle Ivo Ulicha je tu růstový potenciál. 90 procent prodejů tvoří firemní zákazníci, koncoví zákazníci skrze e-shop nebo showroom tvoří 10 procent tržeb.



„Účelem vstupu na burzu je se oddlužit, vypořádat dluhopisovou emisi, a zároveň získat kapitál na další rozvoj,“ vysvětluje Ivo Ulich. „Máme v plánu výstavbu další haly, zároveň máme v plánu fotovoltaickou elektrárnu a možná se naskytne i nějaká akvizice do budoucna, kterou bychom rádi využili,“ dodává k plánům.

Hlavním lákadlem pro investory je dividenda, kdy společnost hodlá vyplácet 60 % čistého zisku a dividendový výnos se očekává zhruba na 6 % ročně. „Rádi bychom byli dividendovou špičkou, dividendy by tedy měly být opravdu zajímavé,“ uvádí Ivo Ulich.



Akcie společnosti M&T 1997, a.s. se nyní přeupisují. Provozní zisk EBITDA v minulém roce vzrostl o 87 % na 42,1 mio. CZK a čistý zisk po zdanění vzrostl o 139 % na 30,3 mio. CZK. Dle předběžného zájmu investorů byly při spodní ceně 25 tis. CZK za akcii již přeupsány.



Prvním obchodním dnem by se mělo stát pondělí 27. června, kdy se akcie začnou obchodovat pod tickerem KLIKY.PR na trhu START jako v pořadí již 10. titul této nové platformy pro malé a střední podniky, kterou burza spustila v roce 2018. První obchodní den 27. června dojde pro investory ke snížení minimální investice ze 4 ks akcií na 2 akcie.



Veškeré dokumenty k IPO jsou k dispozici na webu emitenta v sekci Pro investory. Související informace k emisi M&T naleznete prolinkovány pod tímto článkem.



