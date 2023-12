Jakub Brukner: Akciová rally pokračuje. Vydrží do konce roku? Nvidia nebo AMD? Vybral bych si obě

Centrální banky přejí akciovým trhům, a tak listopadová rally pokračuje. Německý index DAX se dostal na nová maxima a rostou i trhy v USA. Vydrží trhům pozitivní nálada do konce roku? To závisí na další rétorice centrálních bank a také na příchozích datech o stavu ekonomiky, uvádí makléř Patria Finance Jakub Brukner. Co se konkrétních akciových titulů týče, sleduje makléř nadále téma umělé inteligence. Co by nyní kupoval a jaké je aktuální dění na pražské burze? I to zodpoví v následujícím videu.

Upozornění pro investory: Výše uvedené sdělení není investičním poradenstvím ani investičním doporučením, nezohledňuje znalosti, zkušenosti v oblasti investování do investičních nástrojů ani finanční situaci investora, jeho cíle či postoj k riziku. Toto sdělení není nabídkou podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídkou podle § 1780 občanského zákoníku. Hodnota, cena či příjem z investičních nástrojů se může měnit anebo být ovlivněna pohybem směnných kurzů. V důsledku těchto změn může být hodnota investice do investičních nástrojů znehodnocena. Návratnost investice není vždy jistá, každá investice obnáší riziko. Vysoký výnos představuje vyšší riziko, nízký výnos není vždy zárukou nižšího rizika. Úspěšné investice v minulosti neindikují ani nezaručují příznivé výsledky do budoucna.