Další zelený den a data, která je třeba začít sledovat

Dopolední obchodování v Evropě se znovu nese v pozitivním duchu. Kromě evropských akcií by si mohly připsat pěkné zisky také ty americké, jak naznačuje silný, cca 2procentní růst futures. Pod tlak se dostávají dluhopisy a eurodolar stoupá skoro o půlprocento na 1,0565.

Po výplachu z minulého týdne často čteme o přeprodanosti akcií, která by měla umožnit jejich růst. Utažení měnové politiky a vyhlídky recese jsou v cenách započteny opět o něco víc, ovšem podle nás stále nikoli dostatečně, a za růstem akcií tak vidíme především momentální úlevu od špatných zpráv.

Naproti tomu se upevňují očekávání recese, o které mluví nejen analytici či šéfové velkých bank, ale třeba také Elon Musk. To je signál, že se povědomí o špatných ekonomických vyhlídkách dostalo mezi běžné investory. Samotné upevňování takového výhledu pak zvedá jeho pravděpodobnost skrze sebenaplňující se očekávání.

Ačkoli recese či přepsání výhledů pro zisky zůstávají zásadními riziky pro nejbližší období, jsou tu i další. Fed sice přitvrzuje, ale stále neučinil zásadní krok, aby se dostal z vleku událostí a chytil otěže pevně do rukou. Takový krok by byl spojen s razantní akcí proti inflaci, kterou by se Fed dostal před tržní očekávání. Předseda Powell bude mít možnost něco takového ohlásit zítra v Kongresu, přičemž ale většina trhu tomu evidentně nevěří.

Dalším rýsujícím se rizikem je pak americký realitní trh. Některé signály o jeho zamrzání jsme už dostali, ale na širší tržní sentiment to zatím nemá dopad. Podle nás proto začalo být velmi důležité sledovat čísla týkající se nemovitostí a stavebního sektoru, přestože je investoři dosud přecházejí s nezájmem. Dnes to budou například prodeje starších domů. Z vrcholu už spadly na úroveň před koronakrizí a mají dál slábnout.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:41 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 24.6929 0.0068 24.7026 24.6535 CZK/USD 23.3580 -0.5514 23.4940 23.3495 HUF/EUR 396.5571 -0.1418 397.6700 395.3100 PLN/EUR 4.6437 -0.1058 4.6463 4.6262

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.0794 0.6243 7.0801 7.0283 JPY/EUR 143.0480 0.7533 143.1306 141.9990 JPY/USD 135.3370 0.1895 135.4580 135.0310

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8591 0.1206 0.8593 0.8568 CHF/EUR 1.0206 0.3638 1.0214 1.0166 NOK/EUR 10.3735 -0.4529 10.3990 10.3560 SEK/EUR 10.6406 -0.0122 10.6463 10.6200 USD/EUR 1.0570 0.5637 1.0572 1.0515

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.4341 -0.3155 1.4388 1.4310 CAD/USD 1.2913 -0.5200 1.2951 1.2905