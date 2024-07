Přiznání k dani z příjmu za loňský rok odevzdalo do pondělní půlnoci 2,84 milionu lidí a firem. Dnes to na síti X oznámila Finanční správa. V pondělí uplynul řádný termín pro podání přiznání prostřednictvím daňového poradce nebo advokáta, bez sankce je ale ještě možné přiznání podat do 9. července. (ČTK)