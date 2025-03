Nezaměstnanost v Česku v únoru meziměsíčně stoupla na 4,4 procenta

Nezaměstnanost v Česku stoupla v únoru na 4,4 procenta z lednových 4,3 procenta. Úřady práce ke konci měsíce registrovaly 326.223 uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně o 5707 více. Oproti lednu ale přibylo i nabídek volných míst. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Úřad práce ČR. Loni v únoru činila nezaměstnanost v ČR čtyři procenta, práci si tehdy hledalo o 30.116 uchazečů méně než v současnosti.



V nabídce úřadů práce bylo na konci letošního února 88.062 míst. Ve srovnání s lednem to představovalo nárůst o 4739 volných pozic. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze a ve středních Čechách.



"Na základě únorových statistik pozorujeme trend pomalu rostoucí nezaměstnanosti. Tu ale na jaře zmírní nastupující sezonní práce, které využívají přirozeně více muži než ženy," uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof. V celoevropském kontextu je situace v Česku podle něj velmi dobrá. "Pozitivní je i to, že proti lednu o více než pět procent vzrostl počet volných míst, které evidujeme," dodal.



Na jedno volné pracovní místo v Česku připadá v průměru zhruba 3,7 uchazeče. Mezi jednotlivými regiony se ale situace značně liší. Zatímco na Karvinsku připadá na jednu nabídku v průměru 27,1 uchazeče a na Děčínsku 15,2, tak v okrese Mladá Boleslav je to jen 0,7 uchazeče.



Nejvyšší nezaměstnanost je v Ústeckém kraji, kde činí 6,6 procenta. Následuje Moravskoslezský kraj s 6,1 procenta a Karlovarský kraj s 5,3 procenta. Na opačném konci žebříčku je Praha s nezaměstnaností 2,9 procenta a Středočeský kraj s 3,5 procenta.



Nezaměstnanost v únoru meziměsíčně stoupla v deseti krajích. Nejvíc v Karlovarském a Ústeckém, kde nárůst činil 0,2 procentního bodu.



V meziročním srovnání se podíl nezaměstnaných nejvýrazněji zvýšil v Karlovarském kraji, a to o 0,7 procentního bodu. Následují kraje Ústecký, Jihočeský, Moravskoslezský a Liberecký, kde nárůst proti loňskému únoru činil shodně 0,6 procentního bodu. Meziroční pokles podílu nezaměstnaných nebyl zaznamenán v žádném kraji.



Z okresů byla v únoru nejnapjatější situace na pracovním trhu na Mostecku, Karvinsku a Bruntálsku. V těchto regionech nezaměstnanost přesahovala osm procent. Naopak velmi nízkou nezaměstnanost, pod tři procenta, eviduje Úřad práce v Praze a okresech Praha-východ a Praha-západ, Rychnov nad Kněžnou, Pelhřimov a Benešov.