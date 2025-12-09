Německý export v říjnu držel tempo, dovoz se propadl o více než procento

Německý export v říjnu překvapil mírným růstem o 0,1 %, zatímco analytici očekávali pokles. Dovoz naopak klesl o 1,2 %, což zvýšilo přebytek obchodní bilance na 16,9 miliardy eur. Silnější vývoz směřoval hlavně do zemí EU, zatímco obchod s USA a Čínou se propadl. Německá ekonomika, klíčová pro český průmysl, se letos podle odhadů zvýší jen o 0,2 %, přičemž hlavním motorem oživení má být domácí poptávka, nikoli export.
Vývoz z Německa v říjnu mírně vzrostl, ve srovnání s předchozím měsícem činí nárůst 0,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Spolkový statistický úřad. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali naopak pokles exportu, a to o 0,5 procenta. Dovoz do Německa ve srovnání se zářím klesl o 1,2 procenta.
Přebytek bilance zahraničního obchodu tak v říjnu činil 16,9 miliardy eur (410,7 miliardy Kč). V září podle sezonně a kalendářně přepočtených dat činil 15,3 miliardy eur. Loni v říjnu bilance dosáhla 14,6 miliardy eur.
Vývoz z Německa do zemí Evropské unie vzrostl v říjnu ve srovnání s předchozím měsícem o 2,7 procenta, dovoz z těchto zemí se pak zvýšil o 2,8 procenta.
Vývoz do zemí mimo unii v říjnu meziměsíčně klesl o 3,3 procenta, dovoz se snížil o 5,4 procenta. Většina německého exportu směřovala v říjnu opět do Spojených států. Vývoz zboží do USA klesl ale o 7,8 procenta na 11,3 miliardy eur. Dovoz z USA klesl o 16,6 procenta na 7,2 miliardy eur.
Vývoz do Číny v říjnu klesl, meziměsíčně o 5,8 procenta na 6,3 miliardy eur. Většina dovozu do Německa v říjnu opět pocházela z Číny. Podle sezonně a kalendářně přepočtených údajů Německo dovezlo z této asijské země zboží za 13,8 miliardy eur. To je ovšem o 5,2 procenta méně než v září.
Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Řada českých firem je na výkonu německého hospodářství závislá. V minulých dvou letech zaznamenala německá ekonomika pokles.
Pět předních německých hospodářských institutů na konci září odhadlo, že se hrubý domácí produkt (HDP) v letošním roce zvýší o 0,2 procenta a v roce příštím o 1,3 procenta. Vládní výhled zveřejněný začátkem října se s prognózou institutů shoduje. Podle ministerstva to přitom nebude jako obvykle export, který bude hnací silou hospodářského oživení, ale domácí poptávka.