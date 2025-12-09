Hledat v komentářích

Detail - články
Goldman Sachs: Optimismus ustupuje, investoři hledají příležitosti mimo AI

09.12.2025 14:30
Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

Institucionální investoři podle průzkumu Goldman Sachs zvolňují optimismus ohledně amerických akcií a umělé inteligence. Očekávají, že index S&P 500 v příštím roce poroste, ale mnohem opatrněji než dříve. Nadšení z AI se zmírňuje, přesto zůstává klíčovým tématem – investoři však volí selektivnější přístup a hledají příležitosti i mimo tento segment. Makroekonomický výhled zůstává příznivý, s minimálními obavami z recese, ale rizikem je trh práce, kde by vyšší nezaměstnanost mohla spustit varovné signály.

Klienti Goldman Sachs ustupují po poklesu v minulém měsíci od svých býčích výhledů na umělou inteligenci a americké akcie, uvádí Bloomberg. Investoři očekávají, že americký akciový index S&P 500 zakončí nadcházející rok mezi 7 000 a 7 500 body, ukázal průzkum banky mezi 782 institucionálními klienty. To je výrazný ústup oproti konci října, kdy mnoho klientů předpokládalo růst indexu na 7 200 bodů ještě do Nového roku, uvedl Oscar Ostlund z Goldman Marquee.

Klienti stále očekávají v roce 2026 růst indexu S&P 500, ale jejich cíle jsou „mnohem konzervativnější,“ napsal Ostlund v pondělním komentáři. I když se nadšení do AI zmírnilo, důvěra ve výhled americké ekonomiky se zlepšila. Pouze 1 % respondentů očekává v roce 2026 recesi a jen 10 % jich očekává růst pod 1,5 %, což posiluje očekávání cyklu uvolňování bez recese, který by byl pro riziková aktiva příznivý.

GS

Investoři nadále podporují dlouhodobé téma AI, i když se selektivnějším přístupem. Boom infrastruktury stále pokračuje, také díky dodatečné vládní podpoře. Klienti se však stále více zaměřují na rizika realizace a kapitálovou náročnost, uvedl Ostlund.

Mnozí také vidí větší příležitostí mimo AI, protože rostou obavy ohledně návratnosti investic a kapitálových výdajů v tomto sektoru. Přesto klienti zůstávají u akcií zaměřených na AI nadvážení a chtějí jasnější signály ekonomického zrychlení, než se přesunou do cyklických titulů, napsal Ostlund. Respondenti označují za atraktivní oblasti akcie rozvinutých i rozvíjejících se trhů.

Mezitím klíčovým makro rizikem zůstává dynamika trhu práce, přičemž 74 % jich očekává mírný nárůst nezaměstnanosti. Goldmani varují, že krátkodobým rizikem je nadměrný růst nezaměstnanosti, který by mohl spustit Sahmovo pravidlo, což je indikátor signalizující začátek recese, když tří měsíční klouzavý průměr národní míry nezaměstnanosti vzroste o 0,5 procentního bodu.


 
 

