Ubisoft ve vážných problémech: společnost ruší herní projekty a zavírá studia. Akcie padají až o 30 procent

22.01.2026 10:33
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Akcie Ubisoft Entertainment klesají o více než 30 procent, nejvíce od roku 2019. Děje se tak poté, co francouzský tvůrce populární herní série Assassin's Creed oznámil, že v rámci restrukturalizace zruší některé herní projekty, uzavře studia a sníží svůj výhled. Společnost očekává, že ve fiskálním roce 2025-2026 vykáže ztrátu před úroky a zdaněním ve výši jedné miliardy eur, a to v důsledku restrukturalizace, která byla způsobena jednorázovým odpisem 650 milionů eur.

Opatření jsou součástí širšího plánu na zefektivnění provozu, uvedla společnost s tím, že uzavře studia ve Stockholmu a Halifaxu v Kanadě, což by do března mělo snížit fixní náklady nejméně o 100 milionů eur oproti poslednímu finančnímu roku, tedy o rok dříve, než bylo původně plánováno. Během následujících dvou let pak firma cílí na snížení o dalších 200 milionů.

Akcie kótované v Paříži reagovaly na zprávy prudkým poklesem. Kolem 10:00 odepisovaly 30,3 procenta a obchodovaly se na ceně 4,62 EUR za kus. Předtím bylo dokonce obchodování s nimi na chvíli zastaveno. Jedná se o největší intradenní pokles od října 2019, podotkla agentura Bloomberg.

Ubisoft také uvedl, že letos očekává čisté rezervace (net bookings) kolem 1,5 miliardy eur, přičemž hrubá marže bude o 330 milionů eur nižší oproti předchozímu výhledu. Šest připravovaných herních titulů, včetně remaku Prince of Persia: The Sands of Time, bylo zrušeno a dalších sedm neidentifikovaných odloženo.

„Odložení sedmi her a zrušení šesti je masivní a podle mého názoru to ukazuje, že interní provozní model je rozbitý a vedení nemá přehled o vývojovém cyklu,“ řekl Bloombergu analytik Edward James z Cantor Fitzgerald.

Stejně jako ostatní výrobci videoher byl Ubisoft zasažen produkčními problémy po covidové pandemii, což vedlo ke zpoždění vydání klíčových titulů. Společnost se v posledních letech snažila zůstat konkurenceschopná, nicméně vysoce očekávané hry jako Avatar: Frontiers of Pandora a Star Wars Outlaws velký úspěch nezaznamenaly.

Nová struktura Ubisoftu bude zahrnovat pět „kreativních domů“, obchodních jednotek, z nichž každá se bude věnovat určitému hernímu žánru s „rychlejším, decentralizovaným rozhodováním“. Od dubna budou tyto jednotky podporovány sítí studií poskytujících vývojové zdroje a klíčové služby.

„Refokus portfolia bude mít významný dopad na krátkodobou finanční trajektorii skupiny, zejména ve fiskálních letech 2026 a 2027. Tento reset ale posílí skupinu a umožní jí obnovit udržitelný růst a robustní tvorbu hotovosti,“ uvedl generální ředitel Yves Guillemot.

Společnost loni oznámila plán vytvořit první jednotku nazvanou Vantage Studios, pod níž budou spadat některé z jejích nejúspěšnějších franšíz, včetně Assassin’s Creed, Far Cry nebo Tom Clancy’s Rainbow Six. Do této jednotky investoval loni v listopadu Tencent, čínský herní gigant a stávající investor Ubisoftu. Za čtvrtinový podíl zaplatil 1,16 miliardy eur.


