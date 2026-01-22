Zadlužení EU se ve třetím čtvrtletí zvýšilo, v Česku ale kleslo

Zadlužení Evropské unie se ve třetím čtvrtletí zvýšilo na 82,1 procenta hrubého domácího produktu (HDP) z 81,9 procenta na konci druhého čtvrtletí. Ve své zprávě to dnes uvedl statistický úřad Eurostat. V Česku se zadlužení naopak snížilo, a to na 43,1 procenta HDP ze 43,8 procenta o čtvrtletí dříve. Bylo tak v rámci EU deváté nejnižší.
Celkový hrubý veřejný dluh EU ve třetím čtvrtletí vzrostl na 15,25 bilionu eur (371 bilionů Kč) z 15,05 bilionu eur v závěru druhého čtvrtletí. V České republice se snížil na 3,624 bilionu Kč z 3,627 bilionu Kč, uvedl Eurostat. Údaj zahrnuje celkovou sumu peněz, kterou dluží stát a všechny veřejné instituce.
Z jednotlivých členských států mělo nejvyšší míru zadlužení na konci třetího čtvrtletí Řecko, a to 149,7 procenta. Následovaly Itálie (137,8 procenta HDP), Francie (117,7 procenta HDP), Belgie (107,1 procenta HDP) a Španělsko (103,2 procenta HDP). Naopak nejnižší zadlužení mělo Estonsko, a to 22,9 procenta HDP. Následují Lucembursko se zadlužením 27,9 procenta HDP, Bulharsko (28,4 procenta HDP) a Dánsko (29,7 procenta HDP).
Česká republika ve své novodobé historii, tedy od roku 1993, měla nejnižší zadlužení mezi lety 1996 až 1998, kdy činilo devět procent HDP. Předsedou vlády byl tehdy Václav Klaus. Od roku 1999 až do roku 2013 se zadlužení vytrvale zvyšovalo, zhruba z deseti procent se dostalo až na 41 procent HDP. V té době byli v čele vlád zpočátku premiéři za ČSSD Miloš Zeman, Vladimír Špidla, Stanislav Gross a Jiří Paroubek, později premiéři za ODS Mirek Topolánek a Petr Nečas a dva nestraníci Jan Fischer a Jiří Rusnok. Od té doby až do pandemie covidu-19 zadlužení klesalo, v roce 2019 se snížilo na 29 procent HDP. V těch letech byli v čele vlád nejprve Bohuslav Sobotka za ČSSD a později Andrej Babiš z hnutí ANO. Výrazně se zadlužení zvýšilo s nástupem covidové pandemie v roce 2020, kdy přesáhlo 37 procent HDP, a v růstu pokračovalo i v dalších letech, kdy byl předsedou vlády Petr Fiala z ODS. Za rok 2024 zadlužení podle dřívějších údajů Eurostatu dosáhlo 43,3 procenta HDP.
Eurostat dnes zveřejnil také statistiku o vývoji deficitu veřejných financí. V celé EU se schodek ve třetím čtvrtletí zvýšil na 3,2 procenta HDP z 2,9 procenta na konci druhého čtvrtletí. V České republice deficit zůstal na 1,9 procenta HDP.
Rozpočtová pravidla EU označovaná jako Pakt stability a růstu stanovují, aby se celkové zadlužení drželo pod 60 procenty HDP. Schodek rozpočtu pak nesmí překročit tři procenta HDP. Kvůli dopadům pandemie covidu-19 a potřebě zvýšeného financování byla účinnost těchto pravidel až do roku 2024 přechodně pozastavena.