BP více než zdvojnásobila čtvrtletní zisk

Britská ropná a plynárenská společnost v prvním čtvrtletí více než zdvojnásobila základní zisk na 3,2 miliardy dolarů (zhruba 66,6 miliardy Kč) z 1,4 miliardy dolarů před rokem. Firma o tom dnes informovala ve své výsledkové zprávě. Zisk tak výrazně překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti LSEG odhadovali v průměru na 2,6 miliardy dolarů.
Ropné a plynárenské společnosti v poslední době těží z růstu cen ropy a plynu, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě. Konflikt, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a třetina dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).
"Našemu podnikání se nadále daří. Bylo to další čtvrtletí, ve kterém jsme dosáhli velmi dobrých provozních a finančních výsledků," uvedla k hospodářským výsledkům nová výkonná ředitelka Meg O'Neillová.
Společnost začátkem loňského roku oznámila, že definitivně opouští strategii snižování produkce uhlovodíků a bude se méně věnovat obnovitelným zdrojům. Prioritou se tak opět stává tradiční těžba ropy a plynu. Tato strategie předpokládá, že se do roku 2027 zbaví aktiv za 20 miliard dolarů, sníží dluh a také omezí náklady.