České banky navýšily meziročně kombinovaný čistý zisk o 66 procent, futures jsou dnes smíšené

Český bankovní sektor za první pololetí podle dat Deloitte navýšil meziročně kombinovaný čistý zisk o 66 %. Komerční banka a Moneta dostaly novou cílovou cenu. Evropská unie splní svůj cíl zásob plynu na zimu dva měsíce předem a futures jsou dnes smíšené.

Futures na evropské akciové indexy: Euro Stoxx 50 +0,3 %, FTSE 100 -0,3 % a DAX +0,2 %.

Český bankovní sektor si v prvním pololetí zapsal kombinovaný čistý zisk 51,7 mld. Kč (meziročně +66 %), podle dat Deloitte. Klíčovými faktory tohoto meziročního skoku jsou vyšší čistý úrokový výnos a nižší náklady na riziko.



Wood & Company snižuje cílovou cenu u na 913 Kč z 1 126 Kč a opakuje doporučení „buy“. Také snižuje cílovou cenu na Monetu na 87,2 Kč ze 106 Kč a opakuje doporučení „hold“.



Evropská unie splní svůj cíl skladování plynu dva měsíce předem. Zásoby byly k 27. srpnu naplněny na 79,4 % s cílem 80 % do 1. listopadu. EU posílila svá pravidla pro skladování začátkem tohoto roku poté, co byly úrovně po loňské zimě nižší než v minulých letech, zejména v německých lokalitách kontrolovaných ruským exportérem Gazpromem. Unie ale zároveň připravuje nouzové kroky k nápravě svého trhu s elektřinou a francouzská vláda vyzvala podniky, aby snížily spotřebu energií, jinak by mohly čelit možnému přídělovému systému.



Fed konečně začne rozpouštět státní dluhopisy v hodnotě 9 bilionů dolarů, které začal hromadit téměř před třemi lety. Plánuje zvýšit své měsíční limity pro státní dluhopisy a držbu cenných papírů zajištěných hypotékami, které nechá maturovat, na 60 miliard dolarů, respektive 35 miliard dolarů.



Investoři projevili několik známek paniky, když z burzy zmizely 3 biliony dolarů od fondů až po opce. Když S&P 500 v pátek klesl o více než 3 %, index Cboe Volatility Index, také známý jako VIX, se zasekl poblíž 25, což je méně než při šesti dalších letošních výprodejích. Nicméně profesionální investoři pomáhali držet emoce na uzdě. Podílové fondy jsou v defenzivních pozicích, zatímco hedgeové fondy snižují expozici. To, že ještě nenastala plná kapitulace, je známkou, že masakr ještě neskončil.



Britský ministr financí Nadhim Zahawi pracuje na dalších opatřeních, která by domácnostem a firmám pomohla s prudce rostoucími účty za energie. Zejména menší podniky budou pravděpodobně potřebovat pomoc v důsledku energetické krize. Zahawiho komentáře přicházejí v době, kdy ve Spojeném království narůstají ekonomické problémy, přičemž Bank of England předpovídá recesi trvající déle než rok.