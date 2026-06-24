Wall Street zavřela smíšeně. Dow Jones atakoval svá historická maxima

Americké akciové trhy další volatilní obchodní seanci, když se investoři pokoušeli oklepat z předešlého strmého propadu. Vývoj hlavních indexů byl nakonec smíšený, když indexy Nasdaq 100 a S&P 500 opět mírně oslabily, zatímco index Dow Jones dokonce atakoval svá historická maxima. K částečnému uklidnění investorů přispěl další pokles ceny ropy, když cena americké ropy WTI se propadla o více než 4 % na 70 USD/barel. Cena ropy WTI se tak dostala na nejnižší úroveň od začátku března. Nižší cena ropy dává investorům naději, že inflační šok z jejího nedávného růstu by mohl mít jen přechodné účinky.
Na korporátní úrovni dnes bylo nejočekávanější událostí plánované oznámení hospodářských čísel společnosti Micron. Tento třetí největší výrobce paměťových čipů na světě, zveřejní svá čísla hospodaření za minulý kvartál po zavření trhu. Na trhu zde byla patrná vysoká nervozita vzhledem k tomu, že očekávání v tomto sektoru vyšplhalo v posledních měsících do ohromné výše. Akcie společnosti Micron nakonec zavřely v červených číslech, podobně jako akcie jejího konkurenta SanDisku.