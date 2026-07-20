Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
    více...
     

    Detail - články  
    Čínský Moonshot AI míří na burzu. Jeho model Kimi K3 znovu rozvířil debatu o budoucnosti AI

    Čínský Moonshot AI míří na burzu. Jeho model Kimi K3 znovu rozvířil debatu o budoucnosti AI

    20.07.2026 15:09
    Autor: Gabriela Rainová, Patria Finance

    Čínský startup Moonshot AI se po úspěšném uvedení modelu Kimi K3 připravuje na vstup na hongkongskou burzu, který by se mohl uskutečnit již během příštích šesti měsíců.

    Pokračování článku je dostupné jen klientům placených služeb Patria Plus / Investor Plus případně uživatelům platformy Patria Direct. Pokud jste klientem těchto služeb, potom je nutné se Přihlásit.

    Patria Plus / Investor PlusV rámci placeného informačního servisu získáte přístup ke kompletnímu zpravodajství www.patria.cz bez jakýchkoliv omezení. Veškeré zprávy, komentáře a horké zprávy jsou zobrazovány terminálovou metodou (bez nutnosti obnovovat stránku) bez zpoždění a v plné verzi. 

    Nejen zpravodajství, ale i další služby získáte v Patria Plus / Investor Plus - sms a e-mailové zpravodajství, data z finančních trhů v reálném čase, kompletní analytický servis, rozsáhlé databáze časových řad ke stažení, prognózy vývoje a valuace, ekonomické fundamenty, nástroje a kalkulátory... více


    Čtěte více:

    U umělé inteligence se to posouvá k „příliš velké na to, aby padly“
    16.07.2026 6:12
    U umělé inteligence se to posouvá k „příliš velké na to, aby padly“
    V zájmu Číny jsou nízké ceny ropy a silná americká ekonomika, bude ko...
    Rozšiřování AI dominance a tečka za dlouhodoou stagnací
    14.07.2026 17:16
    Rozšiřování AI dominance a tečka za dlouhodoou stagnací
    Po většinu minulého roku vládlo ohledně AI hlavně nadšení, pak se situ...
    OpenAI zamíří do domácností s přenosným AI společníkem. Applu se to nelíbí
    15.07.2026 10:27
    OpenAI zamíří do domácností s přenosným AI společníkem. Applu se to nelíbí
    OpenAI připravuje svůj první významný spotřebitelský hardware. Nepůjde...
    Dot.com bublinovatost a současný tržní optimismus
    15.07.2026 17:10
    Dot.com bublinovatost a současný tržní optimismus
    O bublině na umělé inteligenci se hovoří stále více. Podobně jako dřív...
    TSMC: Trh ignoruje silné výsledky a trestá vyšší kapitálové investice
    16.07.2026 13:40
    TSMC: Trh ignoruje silné výsledky a trestá vyšší kapitálové investice
    Společnost TSMC (Watchlist) dnes zveřejnila velmi silná čísla za 2Q26,...
    Nvidia představila nový model pro roboty a rozšiřuje svůj japonský ekosystém pro fyzickou AI
    16.07.2026 15:12
    Nvidia představila nový model pro roboty a rozšiřuje svůj japonský ekosystém pro fyzickou AI
    Nvidia rozšiřuje své aktivity v oblasti fyzické umělé inteligence. Gen...


    Váš názor
    Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
    Aktuální komentáře
    20.07.2026
    17:55Je společnost Nike „opravitelná“?
    16:35PODCAST Týdenní výhled: Výdaje a cloud Alphabetu pod drobnohledem, důležitost výsledků ServiceNow  
    16:04Nový britský premiér Andy Burnham slíbil nový začátek. Chce vrátit stabilitu i důvěru voličů
    15:09Čínský Moonshot AI míří na burzu. Jeho model Kimi K3 znovu rozvířil debatu o budoucnosti AI  
    12:29Netflix jako nákupní příležitost?
    11:05Mírně pozitivní start týdne. V hledáčku zůstává osud polovodičů, Írán a výsledky  
    10:15Bitcoinová ETF hlásí druhý týden přílivu kapitálu. Trh podle investorů hledá dno
    9:24Ryanairu kvůli konfliktu na Blízkém východě klesl čtvrtletní zisk o třetinu
    8:58Rozbřesk: Německo se nabízí investorům. Kdo mu uvěří?
    8:52Ropa nad 90 dolary a slabší výsledky Ryanairu zhoršují náladu na trzích  
    6:00Trump a Pelosiová sázejí na 10 stejných akcií. Prim hrají technologičtí giganti
    19.07.2026
    6:11Všechny dobré nápady míří do USA
    18.07.2026
    6:06Komoditizace umělé inteligence a ekonomika tvaru K
    17.07.2026
    22:01Strach z přehnaně vysokých valuací kvůli AI přinesl na Wall Street další výprodej  
    18:11Nebezpečné bezpečné přístavy a nesouvisející souvislost
    15:27Diverzifikace mimo AI? Těchto deset akcií má podle UBS výrazný růstový potenciál  
    13:43Investoři rekordně navyšují páku. Podobné tempo předcházelo tržním vrcholům
    13:23Evropská komise ustupuje průmyslu. Emisní povolenky mají zůstat i po roce 2040
    12:17Netflix naráží na pomalejší růst. Akcie odepisují přes 9 %  
    11:55Perly týdne: Omezený potenciál pro růst dolaru a vytrácející se AI nadšení

    Související komentáře
    Nejčtenější zprávy dne
    Nejčtenější zprávy týdne
    Nejdiskutovanější zprávy týdne
    Kalendář událostí
    Nebyla nalezena žádná data
    UDÁLOSTI ONLINE
    Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
    Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět