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    Americké trhy se vrací do optimistické nálady

    03.08.2026 22:00
    Autor: Matěj Vlček, Patria Finance

    Americký akciový index S&P 500 dnes 3.8. 2026 posiluje o 1,7 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq dnes také posiluje, a to o 2,3 %.

    Německý index DAX posiluje o 1,4 %. Hlavní měnový pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,2 % na úroveň 1,1511. Zlato dnes posiluje o 0,2 % a obchoduje se na úrovni 4053 USD za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0,030 p. b. na úroveň 4,688 %.

    Americké akciové trhy v posledních obchodních dnech posilují především díky silné výsledkové sezóně a návratu optimismu kolem technologických firem. Investoři pozitivně reagují na lepší než očekávané hospodářské výsledky řady společností, zatímco pokles cen ropy a zmírnění geopolitického napětí na Blízkém východě podpořily ochotu podstupovat riziko. Akcie zároveň těží z očekávání stabilnějšího vývoje úrokových sazeb a přetrvávajícího zájmu o společnosti spojené s umělou inteligencí, které nadále určují směr trhu.


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