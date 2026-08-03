Americké trhy se vrací do optimistické nálady

Americký akciový index S&P 500 dnes 3.8. 2026 posiluje o 1,7 %. Hlavní technologický index USA Nasdaq
dnes také posiluje, a to o 2,3 %.
Německý index DAX
posiluje o 1,4 %. Hlavní měnový
pár EUR/USD dnes oslabuje o 0,2 % na úroveň 1,1511. Zlato
dnes posiluje o 0,2 % a obchoduje se na úrovni 4053 USD
za unci. Výnosy na desetiletých amerických státních dluhopisech vykazují denní změnu o -0,030 p. b. na úroveň 4,688 %.
Americké akciové trhy v posledních obchodních dnech posilují především díky silné výsledkové sezóně a návratu optimismu kolem technologických firem. Investoři pozitivně reagují na lepší než očekávané hospodářské výsledky řady společností, zatímco pokles cen ropy
a zmírnění geopolitického napětí na Blízkém východě podpořily ochotu podstupovat riziko. Akcie zároveň těží z očekávání stabilnějšího vývoje úrokových sazeb
a přetrvávajícího zájmu o společnosti spojené s umělou inteligencí, které nadále určují směr trhu.